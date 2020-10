Todtmoos vor 2 Stunden

Ob und in welcher Form das Schlittenhunderennen im kommenden Jahr in Todtmoos durchgeführt wird, ist noch offen

Veranstaltungen in Corona-Zeiten zu planen, ist schwierig. Dennoch blicken Claudia Steinhardt und Bürgermeisterin Janette Fuchs optimistisch nach vorne und hoffen, dass ein paar Veranstaltungen stattfinden können – vielleicht in kleinerem Rahmen oder in anderer Form.