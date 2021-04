von Andreas Böhm

Bei einer Ortsbegehung hat sich der Todtmooser Gemeinderat ein Bild vom Zustand zweier Fußgängerbrücken über die Wehra gemacht. Die Brücken am Kinderspielplatz und im Wohngebiet Wehragrund sind in die Jahre gekommen und bedürfen dringend einer Sanierung. An der Wehragrund-Brücke sind die Stahlträger verrostet. Fäulnis des Holzes an der Unterkonstruktion und am Belag sind das Problem an der Brücke beim Spielplatz.

Die Todtmooser Gemeinderäte Dirk Haselwander (links) und Christian Zumkeller nahmen die marode Wehragrund-Brücke von unten in Augenschein. Die Stahlträger der Brücke sind stark angerostet. | Bild: Andreas Böhm

Im Raum stand erneut die Frage, mit welchem Material die Lauffläche ersetzt werden soll. Bohlen aus langlebigem Douglasienholz für 4100 Euro oder Alu-Profilelemente zum Preis von 10.000 Euro reinen Materialkosten standen zur Auswahl. Freie-Wähler-Gemeinderat Michael Schmitz sagte zur Situation: „Die Fäulnis an der Unterkonstruktion ist ein Problem. Es macht keinen Sinn, teures Aluminium auf marodes Holz zu setzen.“ Schmitz hätte sich seitens des Bauhofs zudem ein Konzept für die Sanierung gewünscht.

Todtmoos Brücke muss saniert werden Das könnte Sie auch interessieren

CDU-Gemeinderat Christian Zumkeller warf die Frage auf, ob der Bauhof die Sanierung selbst ausführen kann, oder ob eine Fachfirma beauftragt werden muss. Bis zur Abklärung eines Konzepts wurde ein endgültiger Beschluss zurückgestellt.