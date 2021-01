Todtmoos vor 50 Minuten

Noch anderthalb Jahre abzusitzen: Polizei nimmt verurteilten Betrüger fest

In Todtmoos konnte die Polizei am Wochenende einen bereits verurteilten Betrüger festnehmen. Der 31-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er seine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren absitzen wird.