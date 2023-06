Dieter Bunthoff, der neue Schwimmmeister im Todtmooser Freibad Aqua Treff, hat einige Pläne für die Zukunft, etwa wie Schwimmkurse, Schwimm- und Sportabzeichen sowie Abendschwimmen mit Verpflegung. Das Bad ist künftig an sieben Tagen in der Woche geöffnet.

Seit 1990 ist Dieter Bunthoff, aufgewachsen in Coesfeld in Westfalen, nun schon geprüfter Schwimmmeister mit Meisterbrief. Zuletzt war er in einem großen Bad in Bremen tätig, wo es ihm aber an Unterstützung gefehlt habe und sich unzählige Überstunden angesammelt hätten. Da er sich für das Ende seines Berufslebens, Bunthoff ist inzwischen 59, eine etwas ruhigere Arbeit gewünscht habe, bemühte er sich in der, wie er sagt, „einmaligen Gegend des südlichsten Teils des Landes“ um eine neue Arbeitsstelle.

Schwimmmeister möchte Schwimmkurse anbieten

Ab März war er in Bad Säckingen tätig, nun wechselt er nach Todtmoos und lobte seinen neuen Arbeitsplatz als „kleines Familienbad, das alles anbietet“. Bei seiner Arbeit wird Bunthoff unterstützt von sechs Rettungsschwimmern, die die Gemeinde hat ausbilden lassen. Mit Armin Koch, Dieter Bühler und Christian Stockheim haben drei Bauhofmitarbeiter sowie aus der Bevölkerung Cornelius Kroon, Andreas Schmidt und Björn Kunik die Ausbildung zu Rettungsschwimmern absolviert.

Und am Montag, bislang Ruhetag, wird Bunthoffs Kollege Josef Brohl aus Herrischried die Verantwortung im Aqua Treff übernehmen, der dadurch nun täglich geöffnet ist. Eines ist Bunthoff ganz wichtig: Der Kontakt zu den Badegästen. Auch Pläne habe Bunthoff so einige. Er möchte unter anderem gerne Schwimmkurse anbieten, da immer weniger Kinder schwimmen können.

Wie in manch anderer Branche, herrscht auch bei den Schwimmmeistern Fachkräftemangel. „Der Markt ist wie leergefegt“, hatte es Bürgermeister Marcel Schneider formuliert. Er zeigte sich zufrieden damit, mit Bunthoff schnell einen Nachfolger für den scheidenden Schwimmmeister Ralf Wetzel gefunden zu haben, sodass ein nahtloser Wechsel möglich wurde. Sein Dank galt Bauhofleiter Siegfried Opfer, der in den vergangenen Wochen mit seinem Team viel Arbeit geleistet habe, ebenso wie denjenigen, die ihren Dienst als Rettungsschwimmer leisten. Volker Albiez hatte sich zudem bei der Bevölkerung um Unterstützung des Kioskbetreibers bemüht.