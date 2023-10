Todtmoos – Ein Todtmooser Einwohner zeigte sich in der jüngsten Bürgerfragestunde im Gemeinderat nicht mit dem geplanten Umzug der Touristinformation von der Wehratalhalle in den Seitenflügel des Rathauses einverstanden.

Der Vermieter von Ferienwohnungen legte den Räten und der Presse eine Ausarbeitung vor, in der die Vor- und Nachteile beider Standorte verglichen werden. Beigefügt war eine Information des Deutschen Tourismusverbandes DTV, der im Jahr 2006 ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt hat. Hierin wird die Frage aufgeworfen, ob mit dem DTV bezüglich der Touristinfo Gespräche geführt wurden. Unter anderem wird nach einer Analyse von Besucherzahlen und Kosten für den Umzug gefragt. Das Erscheinungsbild der Touristinfo im Rathaus sei, durch die Brille des Gastes gesehen, im Gegensatz zum jetzigen Tourismusbüro in der Wehratalhalle nicht besonders gut, ist in der Auflistung weiter zu lesen. Der Bürger hinterfragte wörtlich, ob bei der laufenden Neuausrichtung des Tourismus in Todtmoos nach dem Ausstieg aus dem Hochschwarzwald Tourismus HTG „Entwicklungshelfer“ zu Rate gezogen wurden. Namentlich nannte er Bernhard Mosandl, der seit einiger Zeit die Gemeinde in Sachen Tourismusmarketing.

Nicht nur Bürgermeister Marcel Schneider sondern auch die Gemeinderäte zeigten sich ob der teils diffamierenden Äußerungen des Einwohners sichtlich verärgert. Der Bürgermeister: „Die Räte und ich haben uns über die Umstellung Tag und Nacht Gedanken gemacht. Wir schießen bei unseren Entscheidungen nicht aus der Hüfte und nehmen die Sorgen und Nöte der Einwohner ernst.“ In vielen Gesprächen mit Bürgern habe er bezüglich des Umzuges der Touristinfo positive Meinungen gehört. Zur Bemerkung des Bürgers in Sachen „Entwicklungshelfer“ stellte Marcel Schneider klar: „Das sind keine Entwicklungshelfer sondern Experten.“ Geplant war der Umzug der Todtmooser Touristinfo ursprünglich zum Jahreswechsel. Dieser soll nach Angaben des Bürgermeisters nun nicht „Knall auf Fall“ sondern Schritt für Schritt umgesetzt werden. Marcel Schneider kündigte an, dass auch die Wehratalhalle künftig wieder besser ausgelastet werden soll. Der Bürgermeister abschließend: „Geben sie dem Gemeinderat ihr Vertrauen“.

Gastgeberversammlung: Am Dienstag, 7. November um 19 Uhr findet in der Wehratalhalle eine Gastgeberversammlung zum Thema Neuausrichtung des Todtmooser Tourismusmarketings statt. Die rund 200 Gastgeber erhalten noch eine schriftliche Einladung.