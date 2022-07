von Andreas Böhm

Vor der schönen Kulisse des Todtmooser Heimatmuseums Heimethus lockte auf der Murgtalstraße der Naturparkmarkt am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Besucher an. Wegen Corona hatte der beliebte Markt in den vergangenen zwei Jahren pausieren müssen.

„Landschaftspflege mit Messer und Gabel“ war der diesjährige Naturparkmarkt, veranstaltet vom Naturpark Südschwarzwald, der Gemeinde Todtmoos und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), überschrieben. Erzeugnisse vielfältiger Art von Betrieben der Region und kulinarische Genüsse von heimischen Erzeugern ließen beim Bummeln entlang der Marktstände kaum Wünsche offen. Leckerer Honig von der Imkerei, frisches Obst und Beeren, kunstvolle Holzarbeiten, frische Backwaren und flüssige Kreationen, mit und ohne Alkohol, von heimischen Streuobstwiesen, fanden dankbare Abnehmer.

An den vielen Ständen konnten die Besucher unterschiedliche regionale Produkte erwerben. Bilder: Andreas Böhm | Bild: Andreas Böhm

Neu auf dem Naturparkmarkt vertreten war die Naturpark Kochschule. Kleine Feinschmecker hatten Gelegenheit, saisonale Leckerbissen zusammen mit Ernährungsberatern zu kreieren. Ziel ist die Sensibilisierung für gesunde Ernährung möglichst mit regionalen Produkten. Mitarbeiter des Naturparks Südschwarzwald stellten ihre Arbeit vor. Am Stand gab es Blumensamen für den allseits beliebten Hummeltummelplatz zu erwerben.

Mit dabei in Todtmoos war auch das Kucky Team der HTG und lud die jungen Marktbesucher zu kurzweiligen Fahrten etwa auf dem hölzernen Tretroller ein. Im Heimatmuseum selbst konnten sich die Gäste einen Einblick in die bewegte Geschichte des Kur- und Wallfahrtsortes verschaffen. Im oberen Stockwerk des Museums führte ein Glasbläser seine filigrane Kunst vor. Für musikalische Unterhaltung war bestens gesorgt. Die Formation Blechmeisen mit Musikanten aus der Region bot Blasmusik vom Feinsten im böhmisch mährischen und modernen Stil. In den Pausen drehte ein Drehorgelspieler kräftig an der Kurbel.

Zielsetzung der Naturparkmärkte ist die Unterstützung der bäuerlichen Betriebe und des traditionellen Handwerks durch Direktvermarktung.