In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderats hat Claudia Steinhardt von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) die Übernachtungszahlen von 2022 vorgestellt. Auch in Todtmoos ist demnach eine Tendenz zur Annäherung an das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 spürbar.

Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zu 2021 um 44.940 auf 199.529; das ist ein Plus von 24 Prozent. Bei den Übernachtungen im gewerblichen Bereich ab zehn Betten beträgt der Zuwachs 35 Prozent. Im nicht gewerblichen Bereich unter zehn Betten (Privatzimmer und Ferienwohnungen) wurde ein Zuwachs von 108 Prozent verzeichnet. Claudia Steinhardt führte dies darauf zurück, dass private Vermieter 2021 zurückhaltend waren. 2022 wirkte sich der Trend zur Ferienwohnung aus: „Ferienwohnungen gaben den Gästen das Gefühl, dass man unter sich ist“, so die Touristikerin. Vor allem das erste Halbjahr 2022 sei noch von der Pandemie geprägt gewesen: „Die Menschen waren zu Beginn des letzten Jahres noch sehr vorsichtig“, sagte Steinhardt. Der Schwerpunkt der Vermietung habe im Sommer gelegen: „Die Hotels hatten ab Mitte des Jahres weniger Vorschriften, zum Beispiel im Bereich Wellness.“

Eine erfreuliche Tendenz zeigen auch die Gästeankünfte: Sie stiegen um 14.144 auf 41.402. Das ist ein Plus von 52 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2021. Die gewerblichen Betriebe verbuchten bei den Ankünften ein Plus von 65 Prozent, die privaten Anbieter von 13 Prozent. In der Kategorie Kliniken zeigt sich ein differenziertes Bild. Während die Zahl der Ankünfte nahezu unverändert war, ging die Zahl der Übernachtungen um 1216 zurück.

Steinhardt merkte an, dass ein Vergleich der aktuellen Zahlen mit dem Rekordjahr 2019 vor der Pandemie ein Vergleich von Äpfeln und Birnen sei. Sie sagte, dass die HTG nur Zahlen ohne Zweitwohnungen herausgibt: „Das sind für uns die reellen Zahlen.“ Grundsätzlich zeigte sie sich mit der Entwicklung des Tourismus‘ verhalten optimistisch: „Wir nähern uns wieder der Richtlinie von 2019.“ Steinhardt machte klar, dass die Gäste nicht ihren Haupturlaub im Schwarzwald verbringen: „Wir sind ein Zweiturlaubsbereich.“ Bürgermeister Marcel Schneider sagte: „Es ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar.“ Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat zur Tendenz für 2023 sagte Claudia Steinhardt: „Die Tendenz ist steigend. Wir hatten aber einen katastrophalen Winter, der uns treffen wird.“

Woher kommen die Urlauber? Von der Gesamtsumme der Übernachtungen entfielen 189.574 auf Gäste aus Deutschland, davon 46.345 aus Baden-Württemberg und 12.587 aus Nordrhein-Westfalen. 42.715 Übernachtungen wurden von Gästen aus dem Ausland gezählt. Spitzenreiter ist die benachbarte Schweiz mit 24.273 Übernachtungen, mit Abstand gefolgt von Gästen aus den Niederlanden und Frankreich.