Nach dem Wahlsieg in Todtmoos: Das hat Marcel Schneider als nächstes vor

Der zukünftige Todtmooser Bürgermeister spricht über seine Pläne. Im September will der 43-Jährige in Todtmoos wohnen. Der Amtsantritt ist voraussichtlich am 18. September.s