Die Trachtenkapelle Todtmoos feiert ihr 160-jähriges Bestehen. Am Festwochenende vom 7. bis 9. Juli wartet auf die Gäste ein buntes Programm. Vorsitzender der Trachtenkapelle, Matthias Mutter, gibt Einblick in die Festvorbereitungen.

Nach dem großartigen Erfolg des 150-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2013 machte sich der Vorstand Gedanken darüber, in welchem Rahmen der 160. Geburtstag gefeiert werden soll: „Wir haben uns schon vor zwei Jahren überlegt, ob wir wieder ein großes Zeltfest machen, oder unser Jubiläum im Alten Kurpark im Rahmen einer größeren Sommerparty feiern“, erklärte Mutter. Die Idee mit dem Fest im Kurpark konnte nicht umgesetzt werden, da der Gemeinderat eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auf dem Areal ablehnte. So blieb nur der bewährte Festplatz auf der Jägermatt mit dem entscheidenden Vorteil, dass dort auch ein großes Festzelt aufgestellt werden kann.

Am Sonntag, 9. Juli, richtet die Trachtenkapelle das Bezirksmusikfest des Bezirkes V im Blasmusikverband Hochrhein aus. Zum großen Jubiläumsumzug werden etwa 30 Gruppen mit 1000 Teilnehmern erwartet. Um das Festzelt an zwei Tagen möglichst voll auszulasten, hat das Organisationsteam für den Festauftakt am Freitagabend die Kultband La Brass Banda im Rahmen ihrer Brass Fire Tour 2023 gewinnen können. Die acht Musiker vom Chiemsee gehören zu den besten Brassbands in Europa. Matthias Mutter: „Anfangs hatten wir ein etwas mulmiges Gefühl. Da hängt auch organisatorisch und finanziell viel dran. Doch nun ist alles in trockenen Tüchern“.

Samstag ist für die Oldtimer-Freunde

Am Samstag kommen die Oldtimer-Freunde voll auf ihre Kosten. Unmittelbar am Festgelände können Fahrzeuge aller Art, egal ob mit einem oder mehreren Rädern, bestaunt werden; deshalb lautet das Motto auch „Alles, was Räder hat“. Während die Väter und Opas alles genau unter die Lupe nehmen können, gibt es im Festzelt einen großen Kindernachmittag mit einem unterhaltsamen Programm für die kleinen Besucher sowie einen Handwerker-, Hausfrauen-, und Bürokratenhock. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Fidelen Dorfmusikanten, die Brass Buebe und die Formation Blechbandi.

Der Festsonntag beginnt mit einem Frühschoppenkonzert der Stadtkapelle Hechingen und einem Mittagskonzert der Stadtkapelle Kenzingen. Nach dem Festumzug und dem Gesamtchor der Bezirksvereine geben einige Bezirksvereine im Festzelt eine Kostprobe ihres Könnens. Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres lädt die Trachtenkapelle Todtmoos bereits am Ostersonntag, 9. April, zum Jahreskonzert in die Wehratalhalle ein. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche am 25. November.