Todtmoos vor 42 Minuten

Müssen Hunde bald draußen bleiben? Gemeinde will Konsequenzen aus Kot-Problematik im Kurpark ziehen

Seit Längerem finden sich immer wieder Kothaufen in den öffentlichen Grünanlagen in der Gemeinde Todtmoos. Nun erwägt die Todtmooser Bürgermeisterin ein Hundeverbot in den Parkanlagen.