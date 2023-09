Ein seltenes Lob gab es jüngst von einem Bürger im Todtmooser Gemeinderat. Der Zuhörer lobte in der Bürgerfragestunde die Gemeindeverwaltung für ihren Einsatz in Bezug auf die Eindämmung des Motorradlärms.

Die Gemeinde beteiligt sich aktuell an einer Initiative des Landkreises, die an neuralgischen Punkten, wie etwa in Todtmoos-Weg und in Todtmoos-Au Maßnahmen zur Lärmreduzierung vorsieht. Die Auswahl der Straßenabschnitte stützt sich auf eine Verkehrszählung, die an den Stellen ein besonders hohes Aufkommen an Motorrädern ergeben hatte. An den Strecken in Weg und Au wurde an den Wochenenden ein Verkehrsaufkommen mit einem Anteil an Motorrädern von weit über 20 Prozent festgestellt. An einem Tag lag der Anteil der Motorräder sogar bei 37 Prozent, was einer täglichen Anzahl an Motorrädern von über 1300 entspricht. Die Anordnung in diesen Bereichen könnte unter anderem bedeuten, dass noch bis 300 Meter hinter dem Ortsschild eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gelten würde.

Der Zuhörer sagte gegenüber dem Ratsgremium, dass er bei dem Pilotprojekt die Einbeziehung der Landesstraße nach Sankt Blasien vermisst. Er erachtete die Kurve unterhalb des Hotels „Fünf Jahreszeiten“ als potenziell gefährlich und plädierte dafür, das Ortsschild weit vor der Kurve zu platzieren. Bürgermeister Marcel Schneider erklärte hierzu, dass Zählungen auch auf der Straße nach Sankt Blasien veranlasst worden seien. Die Ergebnisse müssen aber noch abgewartet werden. Laut Schneider ist seitens der Behörden auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer außerorts und 30 km/h innerorts auf der Landesstraße denkbar. In zwei Wochen soll ein Gespräch mit den zuständigen Behörden stattfinden. Schneider: „Wir müssen dann schauen, was unserer Bevölkerung hilft und was nicht.“