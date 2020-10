von sk

Mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde am Sonntagmittag ein schwer verletzter Motorradfahrer bei Todtmoos. Der 50-jährige war gegen 14.50 Uhr auf der L 146 bei Lehen in einer Rechtskurve nach links geraten und auf einer angrenzenden Wiese gestürzt, so heißt es im Bericht der Polizei. Er kam mit Verdacht schwerer Rückenverletzungen in ein Krankenhaus nach Freiburg. Der Sachschaden an der Ducati des Mannes liegt bei rund 2000 Euro.