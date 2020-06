von sk

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der L 151 bei Todtmoos-Weg wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt, als er mit seiner Maschine in den Gegenverkehr rutschte. Der 57-jährige Motorradfahrer war gegen 12.50 Uhr in einer Kehre der Hochkopfstraße gestürzt. Die schliddernde Honda des Mannes kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Suzuki. Der verletzte Motorradfahrer kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Im Auto, in dem sich neben der 70 Jahre alten Fahrerin noch zwei Mitfahrer befanden, wurde niemand verletzt. Da in ersten Meldungen von mehreren verletzten Personen die Rede war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle aus. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 10000 Euro.