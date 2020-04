von Andreas Böhm

Trost und Freude in Zeiten der Corona-Pandemie vermittelte der Todtmooser Alt-Bürgermeister Herbert Kiefer in der Karwoche. Jeden Abend um kurz nach 21 Uhr erklang sein Flügelhorn und lud die Menschen zur Besinnung ein. Vom Marienplatz, hoch über den Dächern von Todtmoos, spielte Kiefer religiöse Lieder, wie etwa „Maria breit den Mantel aus“, in Anlehnung an die Hornusser Wallfahrt in der Schweizer Version.

Ebenso erklang Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Musikalisch unterstützt wurde Herbert Kiefer bei seinen Auftritten an einigen Tagen von seinem Sohn Philipp. Vom heimischen Balkon der Kiefers erklangen zudem jeden Abend um 18 Uhr weltliche Lieder, unter anderem „One Moment In Time“.