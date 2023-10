Einen Eindruck von der großartigen Einsatzbereitschaft der Jugendfeuerwehren in der Raumschaft bekamen die zahlreichen Zuschauer bei der Abschlussübung anlässlich des Berufsfeuerwehrwochenendes. Die Übung fand auf dem Areal der Todtmooser Grundschule statt.

Die Leiter musste gut festgehalten werden, um die Verletzten aus dem Obergeschoss sicher zu retten. | Bild: Andreas Böhm

70 Jugendliche aus Sankt Blasien, Dachsberg, Ibach, Bernau, Höchenschwand und Todtmoos beteiligten sich an der Übung. Als Szenario wurde ein Brand in den Räumen der Küche im Erdgeschoss der Schule angenommen. Die drei Räume wurden zuvor vernebelt. Die Feuerwehren fuhren vom Stützpunkt in Sankt Blasien an. Oberste Priorität hatte die Rettung von etwa 20 verletzten Schülern, die sich in verschiedenen Geschossen des Gebäudes befanden. Mittels einer Steckleiter wurden die Verletzten aus dem Obergeschoss gerettet. Auch aus der Küche wurden die Schüler mit Tragen ins Freie gebracht. Parallel zur Menschenrettung wurde der Löscheinsatz durchgeführt. Das Löschwasser wurde aus zwei Überflurhydranten sowie aus der etwa 300 Meter entfernten Wehra entnommen.

Wasser Marsch hies es bei der Abschlussübung der Jugenfeuerwehren. Auch die Jüngsten waren voll im Einsatz. | Bild: Andreas Böhm

Im Einsatz waren insgesamt acht Fahrzeuge, darunter auch die Drehleiter der Todtmooser Feuerwehr. Sie wurde benötigt, um einen Wasserriegel zum benachbarten Tanzlokal Schwarzwaldspitze aufzubauen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren waren mit Eifer bei der Sache und meisterten ihre Aufgabe mit Bravour. Der Kommandant der Feuerwehr Todtmoos, Benjamin Ernst, kommentierte die Übung und dankte den Jugendlichen für ihren Einsatz und den Ausbildern für die hervorragende Organisation. 36 Stunden verbrachten die Jugendlichen zusammen beim Berufsfeuerwehrwochenende.

Menschenrettung hatte oberste Priorität bei der Abschlussübung der Jugendfeuerwehren in der Todtmooser Grundschule. | Bild: Andreas Böhm

Der Alltag einer Berufsfeuerwehr wurde möglichst realistisch dargestellt. Außer der Abschlussübung waren die Teilnehmer das gesamte Wochenende über bei elf Einsätzen bei Tag und Nacht, etwa zum Beseitigen einer Ölspur oder Bekämpfung von Bränden, in den Gemeinden der Raumschaft gefordert.

Zum Wochenende gehörte auch die Verpflegung am Stützpunkt in Sankt Blasien. Als Kontrast zu den Übungen gab es für die Jugendlichen ein tolles Freizeitprogramm.