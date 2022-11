von Andreas Böhm

Am Abend des 11. November trafen sich Kinder und Eltern in der Wallfahrtskirche, wo sie von Pater Slawomir herzlich begrüßt wurden. In seiner Ansprache erinnerte er an den heiligen Bischof Martin und dessen Wirken zum Wohle der Armen und segnete die Martinsbrezeln.

Einige Kinder führten in der Kirche einen Lichtertanz auf. Musikalisch begleitete eine Abordnung der Trachtenkapelle die Martinsfeier. Anschließend zogen die Kleinen, begleitet von de Eltern, mit ihren leuchtenden Laternen durch die Hauptstraße zum Alten Kurpark. Dort war ein Martinsfeuer entzündet worden. Die gesegneten Brezeln wurden verteilt und ein wärmender Kinderpunsch wurde ausgeschenkt.

Eine Abordnung der Trachtenkapelle Todtmoos begleitete die Martinsfeier in der Wallfahrtskirche. | Bild: Andreas Böhm

An dem Abend wurden gut erhaltene Kleidungsstücke gesammelt. Diese werden im Rahmen der Aktion „Meins wird Deins“ an das Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung. Alle Erlöse kommen in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen in Indonesien zugute.