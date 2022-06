Zur Person

Marcel Schneider (43 Jahre) wurde in Freiburg geboren und ist in Kirchzarten-Zarten aufgewachsen. Er ist ledig und römisch-katholisch. 2000 bis 2007 Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg. 2008 bis 2012 Studium der öffentlichen Betriebswirtschaft mit Abschluss Bachelor Of Arts Fachhochschule Nordhausen. 2012 bis 2016 Studium Public Management mit Abschluss Master Of Arts Fachhochschule Nordhausen. Eröffnung des Zugangs zum höheren Dienst. Seit 2016 Hauptamtsleiter der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. www.marcel-schneider-todtmoos.de/