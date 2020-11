von Andreas Böhm

Der Todtmooser Gemeinderat sprach sich in der jüngsten Sitzung geschlossen gegen eine regelmäßige Beschallung im Alten Kurpark mit Musik aus der Konserve aus. In früheren Jahren wurde dies zur Unterhaltung der Gäste praktiziert. Ursprünglich im Raum stehende Kosten für die Gema in Höhe von 300 Euro pro Tag wurden revidiert. Die tatsächlichen Kosten für die Beschallung belaufen sich laut Bürgermeisterin Janette Fuchs auf 21 Euro monatlich.

Seitens der Gäste habe es bislang aber keine Beschwerden über die fehlende musikalische Unterhaltung gegeben, so Fuchs. Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH HTG sicherte zu, im Falle eines ausgefallenen Live-Konzertes kurzfristig für Beschallung zu sorgen. Zudem sind für 2021 auch unter der Woche vermehrt Konzerte seitens der HTG geplant.