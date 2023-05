Zufriedene Händler, begeisterte Besucher und erleichterte Organisatoren; der erste Todtmooser Lebküchlermarkt, verbunden mit dem Frühlingserwachen des Vereins Aktives Todtmoos war von Erfolg gekrönt. Am Wochenende strömten Besucher aus der Region nach Todtmoos, um ein paar unbeschwerte Stunden im Lebküchlerdorf zu genießen.

Die Doppelveranstaltung von Lenina und Aktives Todtmoos erwies sich als Glücksgriff. Mehr als 40 Händler boten in der Hauptstraße und auf dem Sparkassenplatz ein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten an. Die kulinarische Vielfalt ließ keine Wünsche offen. Doch auch das Stöbern an den Marktständen lohnte sich.

Schwarzwälder Kunsthandwerk und ausgefallene Mode, Geschenkideen und ein großes Sortiment an Produkten von Selbstvermarktern luden zum Kauf ein. Im Kurpark gleich neben der Festmeile wurde ein Kinderprogramm angeboten. Die kleinen Festbesucher konnten auf dem Karussell ihre Runden drehen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Der Sportverein Todtmoos lud zum Torwandschießen ein. Für Belustigung sorgten auch ein Seifenblasenkünstler und Stelzenläufer. Beim Blaulichttag in der Hauptstraße präsentierten sich die Todtmooser Rettungsorganisationen, die Feuerwehr und die Bergwacht, als schlagkräftige Truppe. Die Schauübung unterstrich die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Helfer in Notsituationen. Auch die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes bot beeindruckende Vorführungen. Musikalisch waren alle Stilrichtungen vertreten. Am Samstagabend rockte die Band Slamjam aus Stühlingen beim Open Air die große Bühne in der Ortsmitte. Die Musiker aus dem Schwarzwald spielten Klassiker der Rock- und Popszene und eigene Songs. Der Sonntagmorgen gehörte den Freunden bodenständiger Blasmusik. Der Musikverein Heimatklang Hütten sorgte beim Frühschoppen für die passende Stimmung. Das Festwochenende in Todtmoos zeigte eindrücklich, welch positive Wirkung Synergieeffekte haben können.