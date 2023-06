Das hübsche Lebkuchenhaus im Neuen Todtmooser Kurpark ist in die Jahre gekommen und wurde in den vergangenen Monaten mit viel Liebe zum Detail restauriert. Zahlreiche Todtmooser Künstler und weitere Helfer legten mit Hand an, um den schönen Blickfang wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankte der Vorsitzende des Vereins Aktives Todtmoos, Frieder Maier, nun den anwesenden Künstlern und Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Das Häuschen wurde bereits im Jahr 2014 auf Initiative des Vereins Aktives Todtmoos im Kurpark aufgestellt. Die Idee dahinter war, an die Fassaden viele Schindeln aus Holz anzubringen, die im Laufe der Zeit von Gästen, Einheimischen und Vereinen bemalt werden konnten. Es entstanden schöne Motive, die beim Vorbeigehen vielfach bestaunt wurden. Im Lauf der Jahre nagte die Witterung an den kleinen Kunstwerken und sie verblassten zusehends. Unter der Federführung von Leni Faschian wurde die Restaurierung in Angriff genommen. Die beschädigten Schindeln wurden entfernt und durch Lebkuchenschindeln ersetzt.

Frieder Maier, Vorsitzender von Aktives Todtmoos und von Beruf Schreinermeister, fertigte zunächst über 300 Lebkuchenschindeln an. Der Feinschliff der Schindeln wurde von den Bewohnern des Seniorenheimes Sonnenbühl übernommen. Das ganze Haus musste abgeschliffen werden und die noch erhaltenen Schindeln, die von Kindern bemalt worden waren, wurden mit schönen Gemälden verziert.

Nun schlug die Stunde der Todtmooser Künstler. In aufwändiger und zeitraubender Arbeit wurden die unterschiedlichen Motive auf die neuen Schindeln gemalt. Die Hausecken gestalteten Heike Koye und Ernst Baumgartner mit besonderen Motiven von Bäumen. Das Schild mit der Aufschrift „Knusperhäuschen“ am Eingang wurde von Malermeister Rolf Kaiser angefertigt. Auf der Rückseite gibt es ein stilisiertes Fenster, das von Jaqueline Dietzig-Kanitzer gestaltet wurde. Es zeigt ein Schwarzwälder Mädel und einen Bub, die neugierig zum Fenster hinaus schauen. Jaqueline Dietzig-Kanitzer über ihr Werk: „Für das Schwarzwaldmaidli und den Bub entschied ich mich, um mehr Lebendigkeit in unser Lebkuchenhaus zu bringen. Mit ihrem Lächeln sollen sie die Aufmerksamkeit auf unsere bemalten Schindeln lenken. Sie sollen dazu einladen, die Todtmooser Pflanzen- und Tierwelt und etwa die Vielfalt unserer Fasnachtszünfte zu entdecken.“

Die Lebkuchenform der Schindeln wurde gewählt, weil das leckere Gebäck als sogenanntes Pilgerbrot von den Wallfahrern gerne mit nach Hause genommen wird. Künftig soll der Ferienort Todtmoos verstärkt auch als Lebküchlerdorf vermarktet werden. Lebküchler werden die Einheimischen im Volksmund genannt.