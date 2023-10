Todtmoos – Auf ein erfolgreiches Jahr blickte der Förderverein Heimatmuseum und Geschichte Todtmoos bei seiner Hauptversammlung im Gasthof Rößle zurück. Die Besucherzahlen im Heimethus konnten kontinuierlich gesteigert werden. Pandemiebedingt und mit verringerten Öffnungszeiten besuchten im Jahr 2021 nur 481 Gäste das Museum in der Murgtalstraße. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Besucher wieder auf 1084. Bis September 2023 besuchten bereits 1072 Gäste das interessante Museum der Todtmooser Heimatgeschichte.

Nach dem Tod des Vorsitzenden Klaus Lange führt der zweite Vorsitzende Felix Kahlert den Verein bis zu den regulären Wahlen im nächsten Jahr. Kahlert berichtete von einer guten Zusammenarbeit mit anderen Museen in der Region, um gemeinsam Projekte umzusetzen. Er bedankte sich bei Heimatforscher Sepp Zimmermann, der immer wieder Führungen im Museum anbietet, die gerade bei Kindern sehr gut ankommen. Nach außen hin präsentierte sich der Förderverein beim Jubiläumsfestzug der Trachtenkapelle Todtmoos im Sommer mit einer historischen Gruppe und beim Weideabtrieb in Gersbach. Laut Kahlert soll die Spende der Sparkasse an gemeinnützige Vereine für die Installation einer neuen LED-Beleuchtung verwendet werden. Er wies darauf hin: „Wir müssen neue Mitglieder gewinnen und auch Leute für den Museumsdienst.“

Schriftführerin Elvira Reilly sprach die Führungen im Museum an. Im Notfall könne eine Führung auch digital erfolgen. Des Weiteren kündigte sie eine geplante Erhöhung der Eintrittspreise im kommenden Jahr an. Ludwig Müller vertrat die Meinung, den Eintritt nicht zu stark zu erhöhen. Aktuell liegen die Eintrittspreise für Gäste ohne Gästekarte bei drei Euro, Besucher mit Gästekarte zahlen 1,50 Euro. Felix Kahlert hierzu: „Wir liegen beim Eintritt im Vergleich zu anderen Museen niedrig.“ Eine Erhöhung der Eintrittspreise müsse vom Gemeinderat beschlossen werden, so Reilly. Die Aufwandsentschädigung für den Museumsdienst wurde bereits von 15 auf 18 Euro pro Dienst erhöht. Reilly bat darum, Gegenstände für das Museum von privater Seite nur zu den Öffnungszeiten des Museums vorbei zu bringen.

Erschienen ist der Kalender des Fördervereins für 2024, gestaltet von Elvira Reilly und Michael Jourdan. Jourdan berichtete von einem positiven Kassenstand. Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann dankte und lobte: „Ihr seid ein wichtiger Bestandteil für die Gemeinde und haltet die Todtmooser Geschichte lebendig.“

Das Heimatmuseum Todtmoos „Heimethus“ ist Mittwoch, Freitag und an Sonn- und Feiertagen von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Es finden regelmäßig Führungen statt. Ein Glasbläser zeigt zu bestimmten Terminen seine Handwerkskunst.