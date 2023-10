Todtmoos – Mit dem Wechsel von der Sommer- auf die Winterzeit wird die Straßenbeleuchtung in Todtmoos wieder wie vor der Energiekrise geschaltet und nicht länger zeitlich reduziert. Dies beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Im Zuge der sich andeutenden Energieknappheit und der drastisch steigenden Energiekosten hatte der Todtmooser Gemeinderat im Oktober 2022 beschlossen, die Dauer der Straßenbeleuchtung nachts und frühmorgens zu reduzieren. Nach der Zeitumstellung Ende Oktober werden die Straßenlaternen nun wieder von Einbruch der Dunkelheit bis nachts um 0.30 Uhr eingeschaltet. Morgens brennen die Straßenlaternen wieder ab 5.30 Uhr bis maximal 8 Uhr. Dies beschloss der Gemeinderat einhellig nach kurzer Diskussion.

Dem Antrag von Ratsmitglied Dirk Haselwander, die Beleuchtung aufgrund der noch immer hohen Stromkosten bereits um 23.30 Uhr auszuschalten, folgten die Räte mehrheitlich nicht. Gemeinderat Christian Zumkeller plädierte dafür, die Beleuchtung im Hauptort und allen Teilorten künftig gleich lang eingeschaltet zu lassen und begründete dies mit dem Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeister Marcel Schneider sicherte zu, dass die Dauer der Straßenbeleuchtung nach der Umstellung in ganz Todtmoos einheitlich sein wird. Die Zeitumstellung auf die Winterzeit ist in diesem Jahr am Sonntag, 29. Oktober.