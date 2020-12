von Andreas Böhm

Der in der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates einstimmig verabschiedete Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung für 2021 weist ein Defizit von 148.138 Euro aus und liegt damit knapp 5000 Euro unter dem Defizit des Entwurfs. Gegenüber dem im November von Kämmerer Uwe Bonow vorgestellten Entwurf wurden noch geringfügige Veränderungen eingearbeitet, welche die Finanzierungslücke jedoch nicht schließen konnten.

Krise macht Planung schwierig

Bürgermeisterin Janette Fuchs verwies auf die schwierige Finanzplanung aufgrund der Corona-Krise: „Wir werden weiterhin finanzielle Probleme haben“, prognostizierte die Rathauschefin aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie. Fuchs zufolge sollen nur noch Investitionsmaßnahmen getätigt werden, für die auch Zuschüsse erwartet werden können: „Alles andere wird auf Eis gelegt“, so Fuchs. Die Bürgermeisterin schwor die Räte und auch die Bürger auf schwierige Zeiten ein: „Großzügigkeit und Wünsche kann es nicht geben. Es gibt 2021 kein Wunschkonzert“. Die Gemeinde müsse künftig jeden Cent zweimal umdrehen, bevor er ausgegeben werde: „Auch manche negative Entscheidung muss getroffen werden“, so die nüchterne Erkenntnis der Bürgermeisterin. Ratsmitglied Michael Schmitz von den Freien Wählern merkte an, dass die Gemeinde doch „eigentlich einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen muss“.

Kreis Walsdhut/Kreis Lörrach/Schweiz Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 8. Dezember auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeisterin Fuchs erklärte hierzu, dass seitens des Landratsamtes bereits signalisiert wurde, mit solchen Fällen wegen der aktuellen Lage großzügig zu verfahren. Der Plan sollte von der Kommunalaufsicht akzeptiert werden, so Fuchs. Freie Wähler Rat Jörg Oehler fragte an, ob es nicht sinnvoll wäre, zur Deckung der Finanzlücke die Rücklagen abzugreifen. Dies betrachtete Kämmerer Uwe Bonow etwas anders und begründete seine Sichtweise auch. Nach seinen Erfahrungen gehe er davon aus, dass der endgültige Finanzplan 2021 besser abschneiden werde als die nun vorliegende Kalkulation. Die Bürgermeisterin äußerte die Zuversicht, die Herausforderung bezwingen zu können.

Die Eckdaten des Haushaltes 2021 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung: Summer der ordentlichen Erträge: 5.222.722 Euro

In der letzten Sitzung diesen Jahres beschloss der Gemeinderat auch die Wirtschaftspläne für die Sonderrechnungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Im Bereich der Wasserversorgung wurden höhere Personalkosten eingearbeitet. Bei der Wasserversorgung blieben die Zahlen gegenüber dem Entwurf unverändert.