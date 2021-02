von Andreas Böhm

Nein, es waren keine fasnächtlichen Umzugswagen, die am Vormittag des Fasnachtfreitag auf der Landesstraße zwischen Todtmoos und Bonndorf unterwegs waren. Vielmehr handelte es sich um den Transport eines exklusiven Tiny House (englisch: „winziges Haus“), welches im Holzbaubetrieb Zumkeller Holz in Todtmoos-Au angefertigt wurde.

Im Bonndorfer Ortsteil Boll fand das kleine Schmuckstück seinen endgültigen Platz. Es steht nun auf dem Grundstück von Architektin Julia Schorsch-Poznanski. Sie hat das kleine Raumwunder entworfen und geplant und fand mit Holzbau Zumkeller den passenden Betrieb für die Umsetzung des Projektes: „Das Haus bereitet mir Freude und macht was mit dem Ort; als ob es schon immer da gewesen wäre“, so die Architektin.

Auf den Gedanken, sich mit dieser Art der Architektur näher zu befassen, kam Julia Schorsch-Poznanski beim Anblick eines Schopfes in Gündelwangen, der sie inspirierte. Von einem Tiny House auf Rädern im ursprünglichen Sinn unterscheidet sich das Minihaus aus dem Schwarzwald allerdings grundlegend. Es war bei der Planung und Konstruktion wichtig, für das Projekt natürliche und lokal verfügbare Rohstoffe zu nutzen sowie regionale Baukultur und Stilelemente zu berücksichtigen: „Beim Bau wurde viel Wert auf die Ästhetik im Detail gelegt“, erklärte Zimmermeister Christian Zumkeller. Die Architektin ergänzte: „Wir wollen Baukultur schaffen. Bausünden gibt es schon genug“.

Diese „andere Wohnform“ eigne sich hervorragend für schützenswerte Ortskerne, so die Architektin, die in der im Jahr 2020 gegründeten Gesellschaft „Syndikat: Walden“ zusammen mit weiteren Partnern tätig ist. Mit solchen schicken Häuschen, welche in unterschiedlichen Bauformen angeboten werden, könnten Baulücken in Gemeinden naturnah gefüllt werden. Es sei nicht das Ziel, so genannte Chalet Dörfer aus der Erde zu stampfen, betonte auch Christian Zumkeller. Zielgruppe seien Menschen, die nach anderen Wohnformen suchen, so die Architektin. Die Liebe zum Detail sollen den Unterschied zu einem „Tiny House von der Stange“ ausmachen.

Wie Christian Zumkeller erklärte, sorgen etwa im Fensterbereich eingearbeitete Ornamente für eine schöne Lichtathmosphäre im Inneren des Hauses: „Man hat nicht das Gefühl, beengt zu sein“. Die Fenster wurden übrigens von der Firma Frommherz Fensterbau in Todtmoos hergestellt. Obwohl das Schwarzwälder Tiny House nun auf ihrem Grundstück in Boll steht, möchte Julia Schorsch-Poznanski es nicht selbst nutzen. Vielmehr kann es zu unterschiedlichen Zwecken angemietet werden. Der Standort in der Nähe der Wutachschlucht würde sich etwa für Wanderer anbieten, die ihre Tour mit einer Übernachtung in außergewöhnlichem Ambiente krönen möchten.