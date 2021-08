von Andreas Böhm

Für die Gäste und Einwohner des Kur- und Ferienorts Todtmoos wird in den kommenden Wochen ein Sommerprogramm angeboten. Veranstalter sind die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und der in Todtmoos ansässige Schlittenhundesportverein Baden Württemberg (SSBW). Kino-Vorführungen und ein Kinderprogramm des SSBW in Schwarzenbach bieten Abwechslung.

Kino

Am 21. August wird im Rahmen des Open-Air-Kinos um 21.45 Uhr im Alten Kurpark der Heimatfilm „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“ gezeigt. Ein Großteil des Films aus dem Jahr 1953 wurde in Todtmoos gedreht, unter anderem beim Hotel „Rößle“ in Strick und in Hintertodtmoos. Am 25. August gibt es in der Wehra­talhalle von 17 bis 21.30 Uhr ein Familienkino mit Filmen für Kinder und Erwachsene.

Waldmobil

Am 31. August macht das Waldmobil in Todtmoos Station. Kinder lernen dort viel über den heimischen Wald und seine Bewohner. Am Vormittag sind die Kinder zu „Walddetektive – Abenteuer im Wald mit Spiel und Spannung“ eingeladen. Der Nachmittag steht dann unter dem Motto „Räuberspaß mit spannenden Spielen und Schatzsuche“.

Ferienprogramm

Auch das Kinder-Sommerprogramm des SSBW von 23. bis 30. August bietet rund um den Schlittenhundeparkplatz im Ortsteil Schwarzenbach spannende Aktionen an. Es werden unter anderem angeboten: Spaß auf dem Rad, Umgang mit Familienhunden in kindgerechter Weise, Leckerlis für den Hund selbst herstellen, Sommerolympiade der Kids und ein abenteuerliches Baumklettern unter sachkundiger Anleitung. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich über die Internetseite des SSBW (www.ssbw.de/ssbw-sommer-camp-2020).