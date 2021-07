von Christiane Sahli

Enttäuscht zeigte sich Bürgermeisterin Janette Fuchs in der jüngsten Gemeinderatssitzung über ein Treffen der Initiative Motorradlärm, an dem sie Anfang Juli teilgenommen und dabei die neue Staatssekretärin kennengelernt hatte. Neue Erkenntnisse habe es nicht gegeben, es sei nur festgestellt worden, dass die Straßenverkehrsordnung geändert werden solle.

Ihre Hoffnung auf Vorschläge zu einer kurzfristigen Maßnahme gegen den Lärm sei enttäuscht worden. Was möglich sei – Hinweisschilder und Slogans – sei hinreichend bekannt, Geschwindigkeitsbegrenzungen nur an Unfallschwerpunkten möglich. „Es bleibt festzustellen, solange der Gesetzgeber nicht will, kann man unten strampeln wie man will“, fasste die Ratauschefin ihre Enttäuschung in Worte.