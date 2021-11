von sk

Ein Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus in Todtmoos-Au hat am Montag, 15. November, zu einem längeren Feuerwehreinsatz geführt. Kurz nach 12 Uhr war einer Bewohnerin starke Rauchentwicklung im Haus aufgefallen. Zeitgleich wurde von außen erkannt, dass der Kamin des Hauses brannte. Die Feuerwehr wurde verständigt. Um an den Brandherd zu kommen, mussten Wände eingerissen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz.