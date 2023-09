Seine Vorfahren hatten mit Weltkriegen und Inflation zu kämpfen, blickte Sebastian Maier, Geschäftsführer Bürstenfabrik Maier aus Todtmoos, in die Vergangenheit seiner Firma zurück. Genutzt wurden damals die Rohstoffe aus der Region, heute kommen sie aus der ganzen Welt. Anlässlich des 150. Firmen-Jubiläums gewährte die Bürstenfabrik am Sonntag, 17. September, Einblicke in die Produktion und welche computergesteuerten Maschinen dafür eingesetzt werden.

An der Spitze des Unternehmens (von links): Sebastian Maier, Ehefrau Christiane Rübel, Gabriele und Winfried Maier | Bild: Christiane Sahli

Maschinen ermöglichen hundert Bürsten in der Stunde

Anfangs fertigte ein Mitarbeiter fünf Bürsten in einer Stunde. Mithilfe moderner Maschinen und Roboter werden heute Hunderte von Bürsten innerhalb dieser Zeit fertiggestellt.

Die Produktion der Bürsten geht dank der modernen computergesteuerten Maschinen rasend schnell | Bild: Christiane Sahli

Wie das funktioniert, sahen die zahlreichen Besucher in der Produktionshalle. Hier stanzen, schnitzen und schneiden hydraulische Apparate Borsten und Bürsten, die auf der ganzen Welt verkauft werden. Bis zu 12.000 Bürsten werden pro Tag in Todtmoos hergestellt.

Groß war das Interesse an den Einblicken in die Produktion | Bild: Christiane Sahli

Standort Todtmoos: Tradition und Verantwortung

Es sei keine Selbstverständlichkeit, mit der Bürstenfabrik einen Industriebetrieb in dem touristisch geprägten Todtmoos zu haben, erklärte Bürgermeister Marcel Schneider in seiner Ansprache. Es wäre ein Leichtes, das Unternehmen an einen verkehrstechnisch günstig gelegenen Standort zu verlegen, aber das Festhalten an Todtmoos sei nicht nur Ausdruck der Tradition, sondern auch der Verantwortung für den Standort, sagte der Rathauschef ebenfalls wertschätzend.

Erfolg wegen der Mitarbeiter

Es bedürfe mutigen Unternehmertums und Mitarbeitern, die den Wandel mittragen, um eine Firma erfolgreich zu führen, sagte Firmenchef Sebastian Maier. 50 Jahre lang investierten seinen Eltern Winfried und Gabriele Maier Lebenszeit und Herzblut in das Unternehmen, bedankte er sich bei ihnen. Die postwendendende Replik seines Vaters Winfried: Das Erfolgsrezept der Bürstenfirma seien Flexibilität und schnelles Handeln. Und das verdanke er den Mitarbeitern.

Viel war bei strahlendem Sonnenschein beim Jubiläum der Bürstenfabrik los | Bild: Christiane Sahli

An diesem Festtag drängten sich die Besucher bei strahlendem Sonnenschein im Fabrikgarten. Für das leibliche Wohl sorgte die Narrenzunft mit Speisen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Und die Trachtenkapelle Todtmoos unterhielt die Besucher mit einem Frühschoppenkonzert musikalisch.