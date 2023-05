Die Gemeinde Todtmoos beteiligt sich am neuen Förderprogramm des Bundes „klimaangepasstes Waldmanagement“. Hierüber fasste der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich einen Grundsatzbeschluss.

Revierleiter Valentin Platten stellte dem Gremium vor der Abstimmung das Programm mit seinen wichtigsten Bestandteilen mit Blick auf den Todtmooser Forst vor. Der jährliche Förderbetrag beträgt 100 Euro pro Hektar Waldfläche. Das würde für Todtmoos eine jährliche Zuweisung für den Privat- und Kommunalwald von insgesamt 14.700 Euro bedeuten. Bis 2026 ist die Förderung im Bundeshaushalt gegenfinanziert. Ausgelegt ist das Programm auf zehn Jahre Laufzeit.

Wie Valentin Platten erklärte, erfüllt der Todtmooser Forst bereits jetzt die meisten der zwölf aufgeführten Kriterien für eine Förderung. Hierzu gehören unter anderem der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und die Naturverjüngung. Gefordert sind am Standort mehr als 50 Prozent heimische Baumarten. Auf Gemarkung Todtmoos stehen nur heimische Baumarten, erklärte Valentin Platten. Im Todtmooser Forst müssen in den nächsten zwei Jahren fünf so genannte Habitatbäume pro Hektar ausgewiesen werden. Insgesamt gilt es, auf die gesamte Laufzeit 735 Habitatbäume zu benennen. Der Revierleiter sprach die anfallenden Kosten von rund 2000 Euro für die Ausweisung an und schlug vor, Studenten mit der Aufgabe zu betrauen: „Bei den Habitatbäumen müssen wir aktiv werden“, so Revierleiter Platten.

Ein weiteres Kriterium ist die Stilllegung von fünf Prozent der Waldfläche für die Dauer von 20 Jahren. Der Revierleiter schlug in der Sitzung aus seiner Sicht geeignete Flächen vor, die ohnehin nur schwer zu bewirtschaften seien, zum Beispiel in den Ortsteilen Au und Glashütte: „Da ist junger Buchenbestand, der noch wachsen darf“, erklärte Platten.

Ratsmitglied Christian Zumkeller äußerte Bedenken ob der geforderten Stilllegungsfläche: „Der Wald dort ist im guten Zustand. Das halte ich für ein Politikum.“ Valentin Platten entgegnete: „Wir haben in Todtmoos Waldflächen, wo wir bloß alle zehn Jahre reingehen“. Pflegeeingriffe und Maßnahmen zur Verkehrssicherung seien auch in diesen Flächen erlaubt, so der Forstmann. Detaillierte Vorschläge zur Ausweisung von Stilllegungsflächen sollen laut Bürgermeister Marcel Schneider in einer der nächsten Ratssitzungen zur Diskussion vorgelegt werden.

Rätin Bettina Schmitz fragte an, wie die eingehenden Fördermittel genutzt werden sollen. Diese werden nach Auskunft des Revierleiters im Forst verbucht. Bettina Schmitz weiter: „Grundsätzlich finde ich das Programm toll. Todtmoos ist auf Förderung angewiesen“.