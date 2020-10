von Christiane Sahli

Seit März sind im Rathaus Todtmoos Werke von Gerda Hoeft, Maria Schäfer und Toni Gerteis unter dem Titel „Impressionen in Farben und Edelstahl“ zu sehen. Coronabedingt musste die für den 14. März vorgesehene Vernisage abgesagt werden und konnte bislang nicht nachgeholt werden. Nun bekamen die Künstler Gelegenheit, sich im Rahmen eines Pressegesprächs vorzustellen. Die Ausstellung kann trotz Schließung des Rathauses nach Voranmeldung besichtigt werden.

Seit einigen Monaten erfreuen nun schon die Werke von Gerda Hoeft (Bonndorf), Maria Schäfer (Albbruck-Birkingen) und Toni Gerteis (Albbruck-Birndorf) die Mitarbeiter und Besucher des Rathauses. Die Hoffnung, eine Vernisage nachholen zu können, erfüllte sich indes nicht. Daher wolle man den Künstlern nun auf andere Weise die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, sagte Bürgermeisterin Janette Fuchs.

Aquarell und darauf aufbauend Acryl, aber auch Mischtechniken, bevorzugt Gerda Hoeft. Von Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn an hat sie sich von der Natur inspirieren lassen. Aber auch der Weg, modern zu arbeiten, sei vorgegeben und werde vom Publikum erwartet, erklärte die Künstlerin. Und so sind in Todtmoos sowohl realtistische Werke, wie etwa Sonnenblumen, Ähren auf dem Feld oder eine Unterwasserwelt, als auch moderne Werke zu sehen. Ihre künstlerische Laufbahn begann Gerda Hoeft 1968 mit Kursen bei dem Maler und Graphiker Ernst Böhm, aber auch Else Grießen in München. Nach ihrem Umzug nach Bonndorf schloss sie sich dem Stühlinger Künstlerkreis von Walter Berg an und belegte Kurse bei Angelika Khan-Leonhard in Schluchsee. Neben ihrer Tätigkeit als Drogistin und Pharmazeutin gibt sie seit 1994 Kurse in Malen und Zeichnen an der Volkshochschule Bonndorf. Das Malen sei für sie eine Berufung, das Unterrichten ein großes Anliegen, erklärte sie.

Maria Schäfer ist, wie sie sagte, Autodidaktin. Schon in ihrer Jugend malte sie gerne, vor allem Porträts. Nach einer künstlerischen Pause infolge von Beruf und Familie setzte sie mit einem Kurs in Aquarellmalen vor rund 20 Jahren ihre kreative Tätigkeit fort. Ihre Lieblingsmotive sind Menschen und Tiere, sie bemühe sich, diese so realistisch wie möglich zu darzustellen. Ihre bevorzugten Techniken sind Aquarell, Acryl und Pastell. Und ein großes Ziel hat sich Maria Schäfer gesteckt: Sie möchte ein hyperrealistisches Bild malen, das nicht von einem Foto zu unterscheiden ist. Für die Ausstellung hat die Künsterlin mehrere Porträts, unter anderem das eines alten Fischers, aber auch Tierbilder zur Verfügung gestellt.

Mit einem völlig anderen Material arbeitet Toni Gerteis: Er setzt bei seinen Werken ausschließlich auf Edelstahl, der, wie er sagte, den großen Vorteil habe, nicht zu rosten. Gerteis legt Wert auf Upcycling, bei seinem Material handelt es sich ausschließlich um Abfallstücke aus der Industrieproduktion. „Jedes verwendete Stück hat schon eine Geschichte hinter sich, bevor ich anfange, damit zu arbeiten“, sagte er. Auch die bei seinen Arbeiten anfallenden Abfälle verwendet er weiter. Was die Themen seiner Arbeiten betrifft, wendet sich Gerteis gerne Motiven aus der Natur und der Mystik zu. In Todtmoos sind unter anderem Fische sowie Bilder mit den Titeln „Nordstern“ und „Inkasonne“ zu sehen. Seine künstlerische Laufbahn begann der Autodidakt Gerteis während seiner Ausbildung zum Modellschreiner, hier wie dort sei Fantasie gefragt, sagte er.

Die drei Künstler haben ihrer Werke bereits in zahlreichen Ausstellungen in der näheren und weiteren Umgebung gezeigt. Auch wenn das Rathaus infolge der Corona-Pandemie derzeit geschlossen ist, kann die Ausstellung, die bis auf Weiteres zu sehen sein wird, nach Anmeldung besichtigt werden.