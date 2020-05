von Andreas Böhm

Die Sanierung der maroden Wehrabrücke im Bereich der Landesstraße L 151 am südlichen Ortsausgang von Todtmoos in Richtung Wehratal hat am Mittwoch, 6. Mai, begonnen. Nach Auskunft des Bauleiters Anouar Sahbani vom Regierungspräsidium Freiburg hat sich aufgrund bautechnischer Umstände der Beginn der Maßnahme um zwei Tage verzögert. Sahbani erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Zeitplan bislang dennoch eingehalten werde. Es könne jedoch wegen der Corona-Pandemie Verzögerungen geben. Diese könnten jedoch noch nicht vorhergesagt werden.

Die gesamte Maßnahme ist in drei Bauabschnitte eingeteilt. Die Landesstraße 151 sowie im weiteren Verlauf auch die L 148 müssen bis Ende September tagsüber komplett gesperrt werden. Das Regierungspräsidium Freiburg weist darauf hin, dass eine Vollsperrung unumgänglich ist.

Die mehr als 60 Jahre alte Stahlbetonbrücke wird im ersten Bauabschnitt grundlegend saniert. Bereits bei einer Bürgerinformation wurde auf ein zunehmendes Unfallrisiko durch das hohe Geländer an der Brücke hingewiesen. Dieses Geländer wurde erst im vergangenen Jahr nach den gesetzlichen Vorgaben erhöht. Das Regierungspräsidium sicherte damals zu, die Situation baulich wieder zu entschärfen.

Starke Straßenschäden

Ab Montag, 13. Juli, ist vorgesehen, mit der Sanierung der Fahrbahndecke der L 151 zwischen der Wehrabrücke und der Einmündung in die Murgtalstraße zu beginnen. Die Fahrbahn weist hier auf einer Länge von etwa 300 Metern starke Schäden auf. Deshalb wird in diesem zweiten Bauabschnitt mit einer Bauzeit bis Anfang September gerechnet. Mit dem dritten Bauabschnitt soll nach Informationen des Regierungspräsidiums dann am Montag, 7. September, begonnen werden. Hier wird die Landesstraße 148 vom Ortsausgang Todtmoos in Richtung Wehr auf einer Länge von 1,5 Kilometern saniert. Diese Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein.

Die Maßnahme Die Baukosten für die gesamte Maßnahme der drei Bauabschnitte belaufen sich nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg auf rund eine Million Euro. Kostenträger ist das Land Baden-Württemberg. Ausführende Firma ist die Arge Vogel-Bau und B+S.

Auf der Baustelle wird tagsüber durchgearbeitet. Eine Mittagsruhe, wie sie im Kurort vorgeschrieben ist, sei aus Gründen des Bauablaufes nicht möglich. Während der Arbeiten sind die betroffenen Einmündungen an den jeweiligen Bauabschnitten nicht passierbar. Während der gesamten Maßnahmen wird der überörtliche Verkehr großflächig umgeleitet. Bis 17. Juli und von 7. September bis zum Abschluss der Arbeiten wir der überörtliche Verkehr über Rickenbach umgeleitet. In der Zeit von Mitte Juli bis Anfang September muss die Umleitung wegen der Bauarbeiten an der L 151 zusätzlich über Lindau geführt werden. Im Bereich der innerörtlichen Umleitung besteht auf sämtlichen Straßen beidseitig ein absolutes Halteverbot.