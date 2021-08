von Christiane Sahli

Seit März des vergangenen Jahres sind Bilder von Gerda Hoeft und Maria Schäfer sowie Skulpturen aus Edelstahl von Toni Gerteis unter dem Titel „Impressionen in Farben und Edelstahl“ im Rathaus zu sehen. Eine Vernissage konnte coronabedingt aber zunächst nicht stattfinden. Diese wurde nun am Mittwoch im Rahmen der „Parkmomente“ im Alten Kurpark nachgeholt, die Künstler stellten dabei jeweils eines ihrer Werke vor. Auch wenn eine Vernissage der Ausstellung „Impressionen in Farben und Edelstahl“ coronabedingt lange nicht möglich war, wollte man doch darauf nicht verzichten. Bei bestem Wetter bot der Alte Kurpark nun eine schöne Kulisse für das Event unter freiem Himmel, zu dem zahlreiche Besucher gekommen waren. „Seit die Kunstwerke bei uns sind, ist das Verwaltungsgebäude bunter und interessanter“, sagte Bürgermeisterin Janette Fuchs. „Die leuchtenden Farben haben es dem Rathaus angetan“, fuhr sie fort.

Aus Produktionabfällen ist die Skulptur von Toni Gerteis entstanden.

Auf der einen Seite Farben und Malerei, auf der anderen Seite Metall und handwerkliches Schaffen, das klinge nach Gegensatz, sagte Laudator Bernhard Gerteis, der Bruder von Künstler Toni Gerteis. Die gemeinsame Klammer sei aber das künstlerische Schaffen. Nach einer kurzen Darstellung ihrer künstlerischen Laufbahn durch den Laudator hatten die Künstler Gelegenheit, eines ihrer Werke vorzustellen. „Schöpfung“ hat Gerda Hoeft ihr Bild genannt, inspiriert von Eisschollen auf dem Schluchsee.

„Schöpfung“ hat Gerda Hoeft ihr Kunstwerk genannt.

Aber: Da sie das Bild erst im Sommer begonnen habe, habe sie keine Lust auf Blautöne gehabt und statt dessen Gelb- und Ockertöne verwendet. Maria Schäfers Gemälde zeigt eine Waage, auf einer goldenen Waagschale sitzt ein korpulenter Mann, der einen Hamburger isst. Auf der hölzernen Waagschale ist ein hungerndes Kind zu sehen, dass den korpulenten Mann mit großen Augen ansieht. Die Waage aber neigt sich auf die Seite des Kindes. „Im Gleichgewicht?“ lautet der Titel des Bildes, zu dem sie den, wie die Künstlerin sagte, „Stupf“ bei einer Ausstellung von Brot für die Welt bekommen habe. Die Materialien für die Skulptur von Toni Gerteis stammen aus dem Kavernenkraftwerk in der Schweiz und aus Polen, denn er verwendet ausschließlich Produktionsabfälle, wie Bruder Bernhard zuvor erläutert hatte. Die Skulptur krönt ein Dreieck mit einem sehenden Auge, „ein Schutzengel, der mich persönlich beschützt“, sagte Gerteis über sein Werk.

Die Vernissage wurde musikalisch vom Männerchor Frohsinn Birkingen gestaltet, dem auch Toni Gerteis angehört. Er unterhielt die vielen Gäste zwischen den Liedern zudem mit humorvollen Geschichten. Die Ausstellung ist bis Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.