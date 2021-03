von Andreas Böhm

Finale Runde für die Aktion „Todtmooser Impfbus“: letztmals fuhren am Montagmorgen drei Fahrzeuge mit 20 Senioren über 80 Jahren an Bord zum zweiten Impftermin nach Häusern. Die Fahrten nach Häusern und zum Corona-Impfzentrum nach Tiengen übernahm der Verein „Todtmoos erleben“. Der Vorsitzende des Vereins, Ludger Hofschröer, sowie Astrid und Alexander Maier vom Hotel „Rößle“ in Todtmoos Strick, stellten die Fahrzeuge zur Verfügung und holten die Senioren persönlich zu Hause ab.

Zuvor waren die Impftermine von Bürgermeisterin Janette Fuchs und Katja Jaschke von der Gemeindeverwaltung organisiert worden. Die Rathauschefin und Katja Jaschke begleiteten die Senioren auch persönlich zu den Impfterminen. Insgesamt wurden vier Fahrten nach Tiengen und nach Häusern durchgeführt.

Das Angebot wurde von 20 Todtmooser Senioren gerne in Anspruch genommen. Voraussetzung hierfür war, dass die älteren Mitbürger nicht selbst mobil sind und keine Möglichkeit hatten, selbst eine Fahrgelegenheit im privaten Umfeld zu organisieren. Weitere 20 Senioren, die über das Rathaus einen Impftermin erhalten hatten, kümmerten sich selbst um eine Fahrgelegenheit. In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates bedankte sich Freie Wähler Rat Wolfgang Jehle ausdrücklich für die lobenswerte Initiative der Gemeindeverwaltung.