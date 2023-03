Von lokalen Auswirkungen des Klimawandels berichtete in der Hauptversammlung des Angelsportvereins Todtmoos dessen Schriftführer Uwe Kaiser. Die Fischdichte habe in der Wehra und deren Zuläufen aufgrund trockener Sommer immer weiter abgenommen: „Zur Zeit macht es aber keinen großen Sinn, zusätzlich Fische zu besetzen.“ Selbst in der Fischzuchtstation machte sich die zunehmende Trockenheit negativ bemerkbar.

Aufgrund von Wasserknappheit im Rüttebach musste aus einem Grundwasserschacht das wertvolle Nass zugeführt werden. Dies hatte den Nebeneffekt, auch die Wassertemperatur zu senken, die zeitweise bei fast 24 Grad lag. Die Auswirkungen durch die Trockenheit und Hitze wird die Todtmooser Angler auch weiter beschäftigen: „In Sachen Klima kommt noch einiges auf uns zu“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Malzacher.

Die Neuwahlen des Vorstands und der Rückblick auf ein oft schwieriges Vereinsjahr standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Angelsportvereins Todtmoos. Drei Posten wurden neu besetzt. Für den kürzlich verstorbenen zweiten Vorsitzenden Alfred Wenderoth wurde in Abwesenheit Bernd Hierholzer gewählt. Neuer zweiter Gewässerwart ist Patrick Siegwart; als Beisitzer ist Mike Rümmele künftig tätig. Alle anderen Posten blieben mit dem Vorsitzenden Wolfgang Malzacher, dem Schriftführer Uwe Kaiser, dem ersten Gewässerwart Adrian Malzacher und dem Kassierer Fabian Malzacher unverändert.

In seinem Geschäftsbericht blickte Uwe Kaiser auf das vergangene Jahr zurück. Es wurden insgesamt zehn Arbeitseinsätze durchgeführt. Hierzu zählten die mehrfache Bachputzete und Gehölzpflege von Glashütte bis zum Freibad sowie am Rüttebach in Höfle und Hintertodtmoos. „Wir haben eine Menge Müll entsorgt, und somit einen aktiven Beitrag für ein schönes Landschaftsbild und ein gepflegtes Fischwasser geleistet“, sagte Kaiser.

Die Mitglieder bekämpften auch die Ausbreitung des Springkrautes und setzten die Fischzuchtanlage und das Vereinsheim in Rütte instand. Sehr gut angenommen wurde von Feriengästen das Angebot, auf einem Abschnitt der Wehra mit einer Angelkarte fischen zu dürfen. Während der Corona-Pandemie konnte das Fischerfest nicht durchgeführt werden. Das diesjährige Fest kann am 10. Juni aber wieder stattfinden.

Bürgermeister Marcel Schneider dankte dem Angelsportverein für die zahlreichen Aktivitäten: „ Die Pflege der Gewässer ist ein wichtiger Aspekt für unsere Gemeinde“, sagte Schneider.

Der Verein: Der Angelsportverein wurde 1988 gegründet. Ihm gehören 25 Mitglieder an, davon zehn als Aktivmitglieder. Vorsitzender ist Wolfgang Malzacher. Das Vereinsgelände mit den Fischzuchtbecken und dem Vereinsheim befindet sich im Ortsteil Todtmoos-Rütte.