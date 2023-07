Der Ball ruht. Mustafa nimmt Anlauf. Der kräftige Junge auf zwei Krücken drischt die Kugel mit rechts gegen die Latte. Marlon im Tor wäre chancenlos gewesen, aber nur einer von beiden lächelt: Marlon. Der Trainer ruft: „Mustafa, weiter so, guter Schuss!“ Wegen seiner Gehbehinderung kann der Junge gegen andere Teams zwar nicht mitspielen. Aber beim Training ist er der Star.

An der Sportschule Baden-Baden den C-Trainer gemacht

Einen freut das besonders: Trainer Andi. Jeden Montag und Mittwoch am Frühabend sind die Kids der E-Jugend unter seiner Leitung auf dem Kunstrasenplatz des SV Todtmoos in Aktion. Andi Schmidt (54), einst Marinesoldat und heute Schiedsrichter, absolvierte bei der Sportschule Baden-Baden Steinbach eine neunwöchige Ausbildung als Trainer mit Buchstaben C (früher Fachübungsleiter). 2006 war das, im Jahr des sogenannten Sommermärchens.

Trainer Andi Schmidt und seine Kids bei der Trainings-Analyse. | Bild: Tobias Büscher

Gut, dass Todtmoos ihn hat. Der Südbadische Fußballverband verlangt, dass mindestens einer der Trainer bei der E-Jugend eine solche Ausbildung hat. Ohne Andi würde es also nicht gehen, obwohl seine Co-Trainer, die Familienväter Horst Dietrich und Johannes Jaschke, auch voll dabei sind.

Die Zehnjährigen mögen seine ruhige Art und seinen subtilen Humor

Andi ist das Herz des Spiels auf dem Platz, eine Art Klopp für Kinder. Die Zehnjährigen mögen ihn wegen seiner ruhigen Art und seinem subtilen Humor. Er begleitet sie bei jedem Training, bei jedem Spiel gegen andere Mannschaften. Gegen die aus Schönau, aus Zell und aus Todtnau, aus Fahrnau und Maulburg, aus Zell und aus Hausen.

Zwar nicht Maracanã oder Wembley, dafür aber mit Aussicht: der Sportplatz Todtmoos auf der Jägermatt. | Bild: Tobias Büscher

Die anderen Vereine kommen aus größeren Orten und haben starke Sponsoren. Todtmoos zählt keine 2000 Einwohner, Andi muiss sich deshalb um viel mit Nachwuchsproblemen herumschlagen. „Manchmal haben wir keine F-Jugend, weil wir nur wenige Familien haben“, sagt er über die Situation bei den Sechs- bis Achtjährigen. Und dennoch engagiert sich der Mann gerne, der nebenbei noch in der Grundschule arbeitet und im Schwimmbad als Rettungsschwimmer: „Ich tue das nicht fürs Geld, sondern für die Gemeinde, sagt er. Und setzt nach: „Ich will auch etwas zurückgeben, an die Kinder“.

Ein Frontalunfall und vier Beckenbrüche krempelten sein Leben um

Wie meint er das? Im Januar 2019 war der verbeamtete Postbote und Vater zweier Söhne mit seinem Renault unterwegs, als eine Geisterfahrerin ihn frontal erwischte. Die Folge: Vier Brüche im Becken. Einen Monat verbrachte er im Krankenhaus, dann wurde der Postbote als arbeitsunfähig eingestuft und in Frührente geschickt.

Co-Trainer Johannes Jaschke beobachtet beim Spiel Todtmoos gegen Todtnau, wie der Junge aus Todtnau den Ball gleich zu seinem Mitspieler kickt. Der verwandelt eiskalt. | Bild: Tobias Büscher

Doch Andi ist körperlich robust. Er joggt schon immer und kam entsprechend schnell wieder auf die Beine. Schon nach der ersten der beiden Rehas schaffte er es vom Rollstuhl wieder auf die Füße, wenn auch wackelig. Heute ist er in der Jugendarbeit vor Ort nicht mehr weg zu denken.

Für ein Jahr Jugendtraining gibt es 150 Euro

Was der SC Freiburg-Fan leistet, hat nichts zu tun mit dem geldgetriebenen Geschäft im Profimilieu. Die Eltern zahlen für die Jahresmitgliedschaft kaum das, was Andi als Aufwandsentschädigung bekommt: 150 Euro. Soviel kassieren in anderen Vereinen Jugendtrainer pro Monat, manche sogar pro Woche. Von Vätern, die ernsthaft glauben, ihr Kevin werde der nächste Kimmich.

Voller Einsatz für starke Kinder Auch Sie kennen jemand, der sich für Kinder stark macht? Die Serie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen fördern: im Sport, in der Kunst und durch Freizeitprogramme. Fällt auch Ihnen sofort jemand ein, der in dieser Reihe auf keinen Fall fehlen sollte? Dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit einer kurzen Begründung und Angaben zur Person an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Zur Teilnahme bei der E-Jugend des SV Todtmoos Das Jugendtraining läuft im Sommer Montag und Mittwoch 17.30 bis 19 Uhr und im Winter Dienstag 17.30 bis 19 Uhr auf dem Fußballplatz des SV Todtmoos. Trainer Andreas Schmidt ist bei Interesse per E-Mail erreichbar unter: anmoja@web.de.

Im Training bringen Andi und seine Kollegen den jungen Spielern zudem schon ein System bei, das der DFB für die Jugendarbeit verbindlich plant: Funino. Der Kick läuft mit vier kleinen Toren ohne Torwart und setzt sich als Begriff zusammen aus Fun (englisch für Spaß) und Niño (spanisch für Kind). Funino ist umstritten, weil es das bisherige Spiel verändert. Doch Andi findet die Idee gut: „So kommen auch die weniger starken Spieler zum Einsatz. Und keiner denkt an die übliche Rolle: Torwart, Mittelfeld, Sturm.“

Fußball macht Burger und Ballerspiele vegessen

Andi sagt: „Die Jungs und Mädchen lernen in der E-Jugend selbst, befolgen noch keine Befehle. Hauptsache, sie tragen vom ersten Tag an Knieschoner und gute, wertige Schuhe. Es ist doch Fußball. Und vergessen möglichst oft Burger und Ballerspiele am PC.“ Recht hat er.

Marie Büscher und Lars Jaschke fighten um den Ball. | Bild: Tobias Büscher

Ehrenamtliche Trainer wie Andi bekommen kaum Lob, viel zu wenig Wertschätzung. Die Vereine finden es selbstverständlich, dass sie sich um alles kümmern: um Ballpumpen, saubere Trikots, Whatsapp-News und den Frust nach verlorenen Spielen. Und sie nehmen kaum wahr, dass Männer wie Andi oft Stress mit ihren Partnerinnen haben: Weil sie sich ständig um ihre Nachwuchsspieler kümmern.

Und was geht dem Jugendtrainer besonders auf den Geist?

Andis Frau Moni ist da anders, sie findet gut, was ihr Mann macht. Die medizinisch-technische Assistentin aus Hessen hat er einst in der Todtmooser Dorfdisco kennengelernt: „Das war schön, sie hat mich sofort verzaubert. Nur Tanzen ist nicht so ihr Ding.“ Klingt gut. Und was geht ihm am meisten auf den Geist? Verlorene Heimspiele? „Nein. Brüllende Väter am Spielfeldrand.“