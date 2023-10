Todtmoos – Der heilklimatische Kurort Todtmoos möchte sich beim Thema Schlittenhundesport neu ausrichten und Gästen sowie Besuchern künftig ein ganzjähriges Husky-Erlebnis bieten. Den Auftakt außerhalb der Wintersaison macht das erste Schlittenhundewagenrennen im Hochschwarzwald am kommenden Wochenende, 28. und 29. Oktober. Die Neuausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund von zunehmend schneearmen Wintern. Nach dem Huskycamp im Januar, das als Ersatz für das aufgrund von Schneemangel abgesagte internationale Schlittenhunderennen stattgefunden hatte, entschlossen sich die Verantwortlichen, künftig mitten im Ort ein neues Format zu bieten. Dies soll aber kein Ersatz für das internationale Schlittenhunderennen am letzten Januarwochenende sein.

Am Wochenende steht nun weniger der sportliche Erfolg im Vordergrund. Die Musher (Schlittenhundeführer) und die Besucher sollen vielmehr in lockerer Atmosphäre auf die kommende Rennsaison eingestimmt werden. Die Rennstrecke des Waldhaus-Wehra-Trails führt durch den Alten und Neuen Kurpark im Ortszentrum. Ein Teilbereich der Wehratalstraße wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet.

Es werden nicht nur bis zu sechs Schlittenhunde vor den Wagen gespannt, es wird auch in anderen Kategorien gestartet. In der Monoklasse gehen die Musher mit ihrem angeleinten Hund auf dem Fahrrad, dem Roller oder als Läufer auf den Rundkurs. Im Musherdorf im Alten Kurpark können die Besucher den Schlittenhunden nahe sein. Der Kurs führt in mehreren Schleifen direkt an den Markt- und Verpflegungsständen vorbei. Das Musherdorf mit Bewirtung und Kunsthandwerk-Markt ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Start-Zielgebiet im Neuen Kurpark gibt es ebenfalls Bewirtungsstände. Am Samstag steigt ab 19 Uhr die Country- und Musherparty im Tanz- und Discostadel Schwarzwaldspitze. Zu Gast ist die „Andy Martin Band“ aus der Schweiz. Zahlreiche Linedancer werden zudem für Westernatmosphäre sorgen. Die Organisation des Rennens mitten im Lebküchlerdorf ist durchdacht. Volker Albiez vom Innenmarketing der Gemeinde sagt: „Das ganze Dorf soll (...) mit eingebunden werden.“

Das Wagenrennen wird vom Schlittenhundesportverein Baden-Württemberg und der Gemeinde Todtmoos ausgerichtet. Hauptsponsor ist die Privatbrauerei Waldhaus.