In Todtmoos treffen sich auch in diesem Jahr wieder Hornisten aus Deutschland und ganz Europa im Rahmen des Hornwochenendes. Den Höhepunkt bilden zwei Konzerte in der Wehratalhalle. Hier wird das Ergebnis intensiver Probenarbeit präsentiert.

Das Hornwochenende hat das Ziel, Freude am gemeinsamen Hornspiel zu vermitteln und zu fördern. Zum Musizieren unter der Anleitung von namhaften Dozenten und Musiklehrern treffen sich Profis und Amateurmusiker jeglicher Altersstufen. Neben dem Musizieren geht es auch um Gemeinschaft und persönlichen Austausch. Das Hornwochenende unter der Federführung der Musikschule Bad Säckingen steht im Zeichen des Zusammenspiels verschiedener Ensembles. Schon bei der Einteilung wird Rücksicht auf das Alter und das musikalische Niveau der Teilnehmer genommen. Neben den Ensembles wird es auch in diesem Jahr wieder Meisterklassen geben. Diese sind auf acht Teilnehmer begrenzt. Die Meisterklassenschüler arbeiten an ihrer aktuellen Musikliteratur.

Eine professionelle Klavierbegleitung unterstützt die Vorträge im Rahmen der Konzerte. Dozent der Meisterklasse ist in diesem Jahr Horst Ziegler. Er ist Mitglied des SWR-Symphonieorchesters und bekannt für hervorragende Grundlagenarbeit. Das Konzert der Meisterklassen findet am Samstag, 11. März, 20 Uhr, in der Wehratalhalle statt. Am Sonntag, 11.30 Uhr, gibt es ein Abschlusskonzert mit den Teilnehmern aller Altersstufen.