Vor über 50 Jahren schlossen sich erstmals Kulturinteressierte in Todtmoos zusammen, um gemeinsame Theaterfahrten nach Freiburg zu unternehmen. In den vergangenen Jahren nutzten immer weniger Einwohner das Angebot, die Zahl der Teilnehmer ging stetig zurück. Das Bestreben des Theaterringes Todtmoos ist es nun, wieder mehr Menschen aus der Region für die Theaterfahrten zu gewinnen. Gertraude Mittelsteiner aus Todtmoos ist federführend bei der Organisation der Fahrten. Im Gespräch mit unserer Zeitung beschreibt sie die aktuelle Situation und hofft auf neue Teilnehmer.

Die regelmäßigen Fahrten in das Theater Freiburg wurden erstmals Mitte der 60er-Jahre, damals noch über die Klinik Wehrawald, angeboten. Seitens des Theaters gibt es sogenannte Besuchergemeinschaften, die sich während einer Spielzeit für feste Termine anmelden können. Der Todtmooser Theaterring hat sich für das sogenannte Sonntagsabonnement entschieden. Dies beinhaltet für die Saison 2022/23 insgesamt sechs Theater- und Opernaufführungen am Nachmittag. Von Todtmoos aus fährt extra ein Bus zu den Aufführungen nach Freiburg. Gertraude Mittelsteiner sieht die Sammelfahrten im Vergleich zu Einzelfahrten mit dem Auto als umweltschonende Alternative: „Wir sind ein umweltbewusstes Kulturprojekt“, so die Organisatorin. Sie hat auch schon beim Busunternehmen angefragt, ob Elektrobusse zur Verfügung stehen; dies ist momentan aber noch nicht der Fall.

„Ich spreche die Leute in der Region alle persönlich an und verteile die Programme. Mir geht es auch um die Rentner, die nicht mehr alleine nach Freiburg fahren können“, betont Gertraude Mittelsteiner. Ein weiterer Aspekt für sie ist, auch Menschen abseits der Großstadt Kulturangebote zu machen: „Man kann die Menschen, die auf dem Land leben, doch nicht einfach von der Kultur abschneiden“, argumentiert sie. Auch der soziale Aspekt spielt für sie eine wichtige Rolle. Sie hat die Idee, durch Sponsoring Menschen einen Theaterbesuch zu ermöglichen, die sich das eigentlich nicht leisten können.

In den vergangenen Jahren fuhren über 30 Personen mit zu den Aufführungen nach Freiburg. Mittlerweile hat sich die Zahl der regelmäßigen Teilnehmer auf 15 reduziert. Nicht nur aus Todtmoos, sondern auch aus anderen Gemeinden wie Bad Säckingen, Murg und Bernau nutzen Theaterfreunde das Angebot des Theaterringes Todtmoos.