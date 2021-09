von sk

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Montag bei Todtmoos bei einem Unfall ohne Fremdeinwirkung schwer. Wie die Polizei meldet, befuhr der 27 Jahre alte Mann mit seiner Kawasaki gegen 18.10 Uhr die L 151 in Richtung Todtmoos. Aufgrund Unachtsamkeit kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Grünstreifen. Beim Sturz wurde er schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Titisee-Neustadt geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.