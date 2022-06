Der Motorradfahrer fuhr laut Polizei auf der Wehrer Landstraße (Landstraße L 148). Etwa 100 Meter nach der Einmündung zur Ortschaft Schwarzenbach kam er nach einer Linkskurve aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand, so die Polizei. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.