von Andreas Böhm

Der Haushaltsplan der Gemeinde Todtmoos für 2023, der am Dienstag im Gemeinderat verabschiedet wurde, schließt im Gesamtergebnishaushalt mit einem kleinen Plus. Im Entwurf des Haushaltsplanes, der in der Sitzung vom 10. Januar auf dem Ratstisch lag, war noch ein Minus von gut 97.000 Euro ausgewiesen. Deshalb wurde an einigen Stellen der Rotstift angesetzt mit der Folge eines positiven Ergebnisses.

Unterm Strich steht nun ein kleiner Überschuss von 1056 Euro. Den Erträgen von 5,757 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 5,756 Millionen Euro entgegen. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung weißt einen Fehlbetrag von 5.157 Euro aus. Im Bereich der Abwasserentsorgung steht ein Überschuss von 84.898 Euro: „Dieser recht große Überschuss ist vertretbar, da größere Maßnahmen anstehen“, sagte Christine Quednow vom Rechnungsamt, die das Zahlenwerk vorstellte.

Energiekosten steigen stark

Dem Vorbericht zur Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass sich im Bereich der Aufwendungen für Energie aufgrund gestiegener Energiekosten enorme Erhöhungen ergeben werden. Dank hoher Zuweisungen kann jedoch ein ausgeglichener Haushalt ermöglicht werden. Wie in den Vorjahren fließen die Erträge des Haushaltsjahres zu großen Teilen in den Tourismus, um das veranschlagte Defizit von gut 500.000 Euro auszugleichen. Bei den Aufwendungen für Personal wird 2023 mit einem Plus von 2,4 Prozent gerechnet. Bei den Steuern und ähnliche Abgaben sind Mehreinnahmen von 243.000 Euro eingerechnet. Die Gesamtsumme der Einnahmen in diesem Bereich wird mit 2,629 Millionen Euro beziffert. Über eine Million Euro entfallen auf Einnahmeposten aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Bereich der Investitionen für 2023 fallen zwei Bereiche ins Gewicht. Zum einen wird die Sanierung des Ortskernes im Zuge des Landessanierungsprogrammes Vordertodtmoos III weiter vorangetrieben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fertigstellung des Ortsnetzes für das Breitband. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. Der Fehlbetrag nach Abzug der Zuschüsse beträgt 1,4 Millionen Euro; zum Ausgleich wurde hierfür bereits ein Darlehen aufgenommen. Umgesetzt werden soll in diesem Jahr die Schaffung eines Heilwaldes. Hierfür sind 15.000 Euro eingestellt.

Die Gemeinde Todtmoos in Zahlen

Die Einwohnerzahl beträgt mit Stand Ende letzten Jahres 1982. Davon sind 746 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 485 Einwohner (65,01 Prozent) gehen außerhalb der Gemeinde dem Erwerb ihres Lebensunterhaltes nach. Gleichzeitig pendeln 310 Arbeitnehmer zur Arbeit nach Todtmoos.

Die Gemeinde hat 13 Ortsteile mit einer Gesamtfläche von 2.809 Hektar. Auf die reine Siedlungsfläche entfallen 4,09 Prozent.