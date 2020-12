von Andreas Böhm

Es war alles bis ins Detail vorbereitet für den ersten Drive-In-Weihnachtsmarkt in Todtmoos-Strick am 3. und 4. Adventswochenende. Doch dann kam am Freitagmittag die Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für den harten Lockdown mit Ausgangssperre bereits ab dem heutigen Samstag. Den Organisatoren des Marktes, Familie Maier vom Hotel „Rößle“ in Strick und dem Verein Todtmoos er(leben) blieb keine andere Wahl, als den Markt kurzfristig abzusagen: „Wir hatten ein gutes Hygienekonzept erarbeitet; der Markt wäre zu 100 Prozent corona-konform abgelaufen“, so der Vorsitzende von Todtmoos er(leben), Ludger Hofschröer.

Corona Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren kommen: Diese Corona-Regeln gelten ab Samstag in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Die Besucher wären, ohne aussteigen zu müssen, in ihren Fahrzeugen versorgt worden. Seit zehn Tagen haben sich die 14 Teilnehmer auf den Markt vorbereitet: „Wir haben 120 Kilogramm Gulasch gekocht und 60 Kilogramm Spätzle gemacht“, erklärte Alexander Maier vom Hotel „Rößle“. Ludger Hofschröer hatte 50 Kilogramm Fleisch für seine Schaschlikspieße eingekauft. Weitere Gastronomen aus Todtmoos hatten sich ebenfalls eingebracht und wollten Desserts, Suppen und Gebäck anbieten.

Kreis Walsdhut/Kreis Lörrach/Schweiz Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 10. Dezember auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Auch Geschenkartikel sollten verkauft werden. Das der harte Lockdown von einem Tag auf den anderen kommen würde, damit hatten die Organisatoren nicht gerechnet, hatten aber schon eine düstere Vorahnung: „Wir dachten, ein Wochenende kriegen wir noch durch“, so Ludger Hofschröer enttäuscht. Die zum Teil bereits zubereiteten Speisen sollen nun über die Betriebe zum Mitnehmen angeboten werden.

Bürgermeisterin Janette Fuchs bedauerte in einer ersten Stellungnahme die notwendige Absage des Weihnachtsmarktes sehr: „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für ihre Initiative und die geleistete Arbeit im Vorfeld“. Die Teilnehmer hätten Engagement gezeigt für eine Lebendigkeit im Ort, lobte die Bürgermeisterin.