von Andreas Böhm

Der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag des Todtmooser Einzelhandels, lockte am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher in die Schwarzwaldgemeinde. Der Verein Aktives Todtmoos als Veranstalter sorgte für das passende Rahmenprogramm.

Offizielle Eröffnung: der Hamburger Fischmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag wurde von Bürgermeisterstellvetreter Jörg Oehler, zweiter von links, und Klaus Jehle von Aktives Todtmoos, rechts, eröffnet. Mit dabei waren auch die Original Todtmooser Lebküchler. | Bild: Andreas Böhm

Mit Vertretern der Gemeinde, Aktives Todtmoos und den Marktbetreibern wurde der Fischmarkt unter dem Motto „Fischkopp trifft auf Lebküchler“ am Freitagnachmittag offiziell eröffnet. Mit dabei waren natürlich die Todtmooser Lebküchler als älteste Zunft.

Gute gefüllte Käseeimer gab es am Truck von Käse Mai in Todtmoos. | Bild: Andreas Böhm

Die Geschäfte in der Hauptstraße luden die Gäste zum Bummeln und Einkaufen ein. Auf dem Sparkassenplatz hatten sich die beliebten Marktschreier in Position gebracht und boten ihre Waren lautstark und mit deftigem Humor an. Mit dabei waren unter anderem Aal-Hinnerk, Nudel-Kiri, Käse-Mai und Milka-Maxx.

Aal Hinnerk in Aktion beim Hamburger Fischmarkt in Todtmoos.

Die Händler überboten sich gegenseitig beim Buhlen um die Gunst der Gäste. Diese wiederum mussten sich von den Marktschreiern den einen oder anderen derben Spruch gefallen lassen; sehr zur Freude der übrigen Besucher. Guten Zuspruch fand auch der Bierbrunnen und der Weinbrunnen mit badischen Tropfen von Aktives Todtmoos. Entlang der Hauptstraße boten Händler Waren des täglichen Bedarfs an. Bei „Käthe Kabeljau“ gab es Fischsnacks in allen Variationen.

Klaus Jehle, links, und Karl Heinz Steidle vom Verein Aktives Todtmoos kredenzten am Weinbrunnen erlesene badische Tropfen. | Bild: Andreas Böhm

In den Abendstunden konnten die Gäste zur Musik der Partyband „Hot Chillis“ kräftig das Tanzbein schwingen.

Die Todtmooser Tanzmäuse der Tanzgarde erfreuten die Besucher beim Festwochenende in Todtmoos. | Bild: Andreas Böhm

Auch an die kleinen Besucher wurde beim Festwochenende in Todtmoos gedacht. Beim lustigen Kinderprogramm mit den „Kakerlakis“ hatten die Kleinen viel Spaß.