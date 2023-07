Todtmoos – „Fischkopp trifft auf Lebküchler“: Unter diesem Motto gastiert der Hamburger Fischmarkt von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, wieder im Lebküchlerdorf Todtmoos. An allen drei Markttagen wird ein vielfältiges Programm geboten, dass keine Wünsche offen lässt. Im Rahmen des Fischmarktes lädt der Verein Aktives Todtmoos zusammen mit dem Einzelhandel am 30. Juli zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die besten Marktschreier Deutschlands geben sich in Todtmoos am Wochenende ein Stelldichein. Ab Freitag wird es im Todtmooser Ortszentrum deftig zur Sache gehen, genau so wie am Original-Schauplatz in der Hansestadt – mit zahlreichen fliegenden Händlern und natürlich mit den typischen Marktschreiern, die ihre Waren gnadenlos mit Witz und Charme unters Volk bringen möchten. Der Apothekerplatz und die Hauptstraße verwandelt sich dann in ein herrliches Eldorado für Schnäppchenjäger.

Hautnah zu erleben sind Wurst-Achim, Nudel-Kiri, Aal-Hinnerk, Käse-Maik und Co., die beim Anpreisen ihrer Ware nicht mit flotten Sprüchen geizen. Manchmal sind die Gäste erstaunt, wenn sie persönlich und lautstark angesprochen werden und plötzlich selbst im Mittelpunkt des Geschehens stehen, sehr zur Freude der anderen Besucher.

Wurst-Achim etwa gilt in Fachkreisen als das „lauteste Lebewesen der Welt“ und ist amtierender deutscher Meister im Marktschreien. Mit dabei ist auch der riesige Fischimbiss von Käthe Kabeljau. In der gesamten Hauptstraße werden zahlreiche Verkaufsstände aufgebaut. Hier gibt es Haushaltswaren, Kleidung, Schmuck, Spielsachen, kurzum alles, was das Herz begehrt.

Beim verkaufsoffenen Sonntag des Todtmooser Einzelhandels werden unter anderem typische und ausgefallene Souvenirs aus dem Schwarzwald angeboten. Im Lenina Shop oder in der Schafstube findet jeder ein passendes Geschenk. Auch die Todtmooser Gastronomie freut sich auf einen Besuch zur Marktzeit.

Das musikalische Rahmenprogramm organisiert der Verein „Aktives Todtmoos“ mit dem Vorsitzenden Frieder Maier. Zur Livemusik von Giovanni und Kamila La Masa darf am Freitag- und Samstagabend kräftig das Tanzbein geschwungen werden.

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour gastiert schon seit vielen Jahren in der Schwarzwaldgemeinde. Nach eigenen Angaben fühlen sich die Marktschreier von der Waterkant in Todtmoos sehr wohl und oftmals besser aufgehoben, als in manch größerer Stadt. Dem Verein Aktives Todtmoos ist es zu verdanken, dass dieses Erlebniswochenende jährlich viele Besucher in den Kur- und Ferienort lockt.

Die offizielle Eröffnung der dreitägigen Veranstaltung ist am Freitag, um 11 Uhr. Die Händler laden dann zum Original Marktschreierfrühstück mit Freibier ein.