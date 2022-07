Todtmoos – Aktives Todtmoos bietet am letzten Juli-Wochenende ein buntes Programm zum verkaufsoffenen Sonntag. Ab heute, Freitag, 29. Juli, ist wieder Fischmarkt-Zeit in Todtmoos. Bis Sonntag, 31. Juli, gastieren die lautstarken Marktschreier von der Waterkant im heilklimatischen Kurort. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Fischmarkt in Todtmoos zwei Jahre Pause.

Von Einheimischen und Gästen aus der Region werden die stimmgewaltigen, humorvollen und sympathischen Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt mit ihren gut gefüllten Lastwagen bereits sehnsüchtig erwartet. Die Veranstaltung steht auch in diesem Jahr wieder unter dem bezeichnenden Motto „Fischkopp trifft auf Lebküchler“.

Mit dabei sind unter anderem wieder die besten Marktschreier der Republik: Wurst Achim, Nudel-Kiri, Delikatess-Fischimbiss Käthe-Kabeljau, Milka-Maxx sowie Aal-Hinnerk und Käse Mai im 20-Meter-Truck. Alleine schon die neckischen und manchmal bissigen Zwiegespräche zwischen etwa dem Nudelverkäufer und dem Fischanbieter sind einen Besuch auf dem Marktgelände wert. Manchmal sind die Gäste erstaunt, wenn sie persönlich und lautstark angesprochen werden und plötzlich selbst im Mittelpunkt des Geschehens stehen; sehr zur Freude der anderen Besucher. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Imbiss- und Getränkestände. So gibt es zum Beispiel westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill.

Das Areal des Hamburger Fischmarktes erstreckt sich vom Sparkassenplatz hinein in die Hauptstraße Richtung Ortsmitte. Die dreitägige Veranstaltung, die vom Verein „Aktives Todtmoos“ mit Frieder Maier an der Spitze organisiert und unterstützt wird, wird am heutigen Freitag, 29. Juli, um 15 Uhr, offiziell eröffnet. Die Eröffnung erfolgt mit einem „Original Marktschreier Frühstück“ mit einem Angebot an Wurst und Fisch sowie mit Freibier für alle. An allen drei Markttagen lädt Aktives Todtmoos die Kenner eines guten Tropfens an den Weinbrunnen ein. In den Abendstunden von 18 Uhr bis 22 Uhr darf am Freitag und Samstag zur Musik der Tanz- und Partyband „Hot Chillis“ kräftig das Tanzbein geschwungen werden. Danach geht es für die Tanzlustigen in der „Schwarzwaldspitze“ weiter. An den Fischmarkt angegliedert ist ein verkaufsoffener Sonntag des Todtmooser Einzelhandels.

In den vergangenen Jahren war der Hamburger Fischmarkt in Todtmoos stets ein Besuchermagnet. Gäste aus der gesamten Region erfreuten sich an den Marktschreiern aus dem hohen Norden und deren reichhaltigem Angebot.

Öffnungszeiten

Heute, Freitag, 29. Juli und morgen, Samstag, 30. Juli, ist der Markt von 10 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag, 31. Juli, von 10 bis 18 Uhr.

