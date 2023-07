Drei Tage lang stand das Lebküchlerdorf Todtmoos wieder ganz im Zeichen des Hamburger Fischmarktes, der im Schwarzwald Station machte. Die wortgewaltigen Marktschreier von der Waterkant boten ihre Waren von ihren großen Lastwagen herab lautstark an. Sie sparten, sehr zur Freude der zahlreichen Besucher, beileibe nicht mit deftigen Sprüchen, um ihre Waren an die Frau und den Mann zu bringen.

Wurst-Achim ist amtierender Deutscher Meister im Marktschreien. | Bild: Andreas Böhm

Auch die kauffreudigen Gäste wurden nicht von den ironischen Kommentaren der Marktschreier verschont. Rund um den Sparkassenplatz hatten sich die großen Trucks platziert. Die Auswahl war groß und so mancher Besucher freute sich darüber, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Heiß begehrt war der frisch geräucherte Fisch von Aal-Hinnerk. Gleich nebenan feilschte Käse-Maik um die Gunst der Marktbesucher.

Nudel Kiri bot beim Hamburger Fischmark in Todtmoos italienische Pasta samt dem passenden Wein an. | Bild: Andreas Böhm

Die prall gefüllten Nudeltüten von Nudel-Kiri inklusive dem passenden Wein wechselten im Nu den Besitzer. Nicht zu überhören war natürlich Wurst-Achim. Er gilt als „lautestes Lebewesen der Welt“ und ist amtierender Deutscher Meister der Marktschreiergilde.

Wem nicht nach Deftigem war, der wurde am Lastwagen von Milka-Maxx fündig. Auch die „Fischspezialitäten aus der Hand“ von Käthe Kabeljau fanden reißenden Absatz.

Nicht nur Deftiges gabs beim Hamburger Fischmarkt in Todtmoos; auch die süßen Leckermäuler kamen auf ihre Kosten. | Bild: Andreas Böhm

Begehrt waren die Plätze im lauschigen Biergarten inmitten des Marktgeschehens.

Vom Biergarten aus lies sich das Geschehen auf dem Fischmarkt trefflich beobachten. | Bild: Andreas Böhm

Wer nicht auf Gersten,- sondern eher auf Rebensaft stand, war am badischen Weinbrunnen von Aktives Todtmoos bestens aufgehoben. Kurzzeitige Regenschauer konnten die gute Laune nicht trüben.

Der Markt Der Hamburger Fischmarkt auf Tour gastiert in diesem Jahr zum 13. Mal im Kur- und Ferienort Todtmoos. Aufgrund der Corona Pandemie musste eine zweijährige Zwangspause eingelegt werden. Der jährliche Fischmarkt in Todtmoos steht unter dem bezeichnenden Motto „Fischkopp trifft auf Lebküchler“.

Vom Sparkassenplatz entlang der ganzen Hauptstraße wurde ein großer Krämermarkt aufgebaut. Hier konnten die Besucher nach Herzenslust stöbern. Von Kleidung über Haushaltswaren, Spielzeug und Geschenkartikeln reichte das umfangreiche Angebot der Händler.

Das Team vom Verein Aktives Todtmoos kredenzte am Weinbrunnen beim Fischmarkt Köstlichkeiten aus dem Markgräflerland (von links): Manuela Strutz, Karl Heinz Steidle und Angelika Jaschke | Bild: Andreas Böhm

In den Abendstunden wurden die Besucher vom „Duo Giovanni und Kamila“ mit flotter Tanzmusik trefflich unterhalten.

Im Rahmen des Hamburger Fischmarktes auf Tour lud der Todtmooser Einzelhandel zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Souvenirläden in der Hauptstraße waren gut frequentiert. Hier gab es alles, was irgendwie mit dem Schwarzwald in Verbindung gebracht wird.

Heiß begehrt auf dem Hamburger Fischmarkt: maritime Spezialitäten von Käthe Kabeljau. | Bild: Andreas Böhm

Jahr für Jahr wird das besondere Marktereignis in der Region vom Verein Aktives Todtmoos mit dem Vorsitzenden Frieder Maier organisiert.

Die Marktschreier loben die ganz besondere Atmosphäre mitten im Herzen des Lebküchlerdorfes. Einwohner und Marktbeschicker freuen sich schon wieder auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.