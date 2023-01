von Andreas Böhm

In einen Hexenkessel der schrägen Töne verwandelte sich die Todtmooser Wehratalhalle beim internationalen Guggenmusiktreffen am Samstagabend. Der Einladung des Gugge-Ensembles Todtmoos als Veranstalter folgten sieben Formationen aus der Region und der benachbarten Schweiz. Die überwiegend jungen Partygäste feierten die Guggenmusiken auf der Bühne und tanzten ausgelassen mit. Es war deutlich zu spüren, dass nach zweijähriger Zwangspause beim Publikum und auch bei den Guggenmusikern enormer Nachholbedarf in Sachen gemeinsamem Feiern bestand.

Geballte Guggenmusik Power auf der Bühne der Todtmooser Wehratalhalle: die Studähaaghüüler aus Brenden und die Schnörri Plätzer aus Reckingen liesen es beim Guggenmusiktreffen gemeinsam krachen. | Bild: Andreas Böhm

Der Funke sprang sofort von den Akteuren auf der Bühne auf das Publikum über. Die Gugger gaben alles, zogen alle Register ihres Könnens, und freuten sich zusammen mit den Partygästen über den Neuanfang. Die Halle bebte, und je später der Abend, desto ausgelassener war die Stimmung im Saal. Mit dabei in Todtmoos waren die Schnörri Plätzer aus Reckingen, die Studähaaghüüler aus Brenden, die Erbsranze Schränzer aus Hänner, die Oberwihler Hexegugger, die Notepflümler aus Blasiwald, die Güngelsuger aus Berau und die Moskito-Würger aus Diepflingen in der Schweiz.

Die Tanzgarde der Narrenzunft Todtmoos hatte an dem Abend ihren ersten offiziellen Auftritt der närrischen Saison im oberen Wehratal und begeisterte mit tollen Einlagen.

Begeisterten die Gäste beim Guggenmusiktreffen in Todtmoos: die Tanzgarde Mädels der Narrenzunft. | Bild: Andreas Böhm

Zwischen den Auftritten der Guggenformationen sorgte DJ Müller mit Partyhits für gute Laune. Viel zu tun hatten die Mitglieder des Gugge-Ensembles hinter der Theke und an den Bars.