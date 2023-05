Über neue Mitglieder braucht sich das Gugge-Ensemble Todtmoos keine Sorgen zu machen. Probleme bereitet jedoch die musikalische Leitung. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Die kommissarischen Leiter Julian Schwinkendorf und Thomas Greiner werden in der kommenden Saison nicht mehr als Dirigenten tätig sein. Schwinkendorf und der frühere Dirigent Matthias Mutter appellierten an die Mitglieder, sich Gedanken zu machen und sich einzubringen.

Bei den Neuwahlen des Vorstands blieb denn auch der Posten des musikalischen Leiters vakant. Alle anderen Ämter wurden besetzt. Vorsitzender bleibt Julian Schwinkendorf, sein Vize Sebastian Kreuzwieser. Für weitere zwei Jahre wurden Miriam Schmidt als Schriftführerin und Andrea Malzacher als Kassiererin gewählt. Tobias Wasmer bleibt Beisitzer. Für Thomas Greiner als Beisitzer rückte Gabriel Mutter nach. Zeugwart bleibt Eike Schmidt. Nach einem Jahr Probezeit wurden Kathrin Wasmer und Raphael Mutter als Vollmitglieder in den Verein aufgenommen.

Im Tätigkeitsbericht von Miriam Schmidt waren in einem weitgehend Corona-freien Jahr zahlreiche Auftritte aufgeführt. Bereits im vergangenen Sommer nahm das Gugge-Ensemble am Konfetti-Sommerfestival in Lörrach teil. In der eigentlichen Fasnachtssaison traten die Todtmooser Musiker unter anderem beim VHN-Narrentreffen in Karsau, beim Umzug im schweizerischen Möhlin und beim Guggenmusiktreffen in Brenden auf.

Auch das eigene Guggenmusiktreffen in Todtmoos war ein voller Erfolg. Darüber hinaus war das Gugge-Ensemble auch bei der Fasnacht im Ort präsent. Miriam Schmidt fasste zusammen: „Wir hatten eine erlebnisreiche und glückselige Fasnachtszeit.“ Über die musikalische Präsentation sagte Julian Schwinkendorf: „Wir haben musikalisch eine solide Saison hingelegt; jeder Auftritt konnte sich sehen und hören lassen.“

In der Versammlung wurden die besten Probenbesucher geehrt und auch den „Schmink-Girls“ wurde gedankt. Der Probenbesuch lag bei knapp 77 Prozent und wurde vom Vorsitzenden als durchwachsen bezeichnet. Bürgermeister Marcel Schneider dankte den Mitgliedern des Gugge-Ensembles für ihren Einsatz und die Weitergabe des Brauchtums. Abschließend kündigte Julian Schwinkendorf an, seinen Vorsitz in zwei Jahren abgeben zu wollen.