von Andreas Böhm

Der Ausbau des modernen Glasfasernetzes für das schnelle Internet ist in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem in verschiedenen Ortsteilen zügig vorangeschritten. Im südlichen Teilausbaugebiet 1 in den Ortsteilen Au, Glashütte und Berghütte sind nach Auskunft der Gemeindeverwaltung die meisten Leerrohre verlegt. Es fehlt jedoch noch die Genehmigung der Straßenbaubehörde zur Nutzung der vorhandenen Brücken, um die Rohrverbände dort befestigen zu können.

In Glashütte liegt die Hauptleitung; es fehlen aber noch die entsprechenden Hausanschlüsse. Die Verlegearbeiten im Teilausbaugebiet 2 in Schwarzenbach, im Wehragrund und auf der Jägermatt sind komplett abgeschlossen.

Im Ausbaugebiet 3 in Vordertodtmoos wird das Ortsnetz ab 2021 verlegt. Ein Teil wurde jedoch bereits im Zuge der Verlegung des Backbone des Landkreises mit eingebracht, etwa im Häusleweg und in der Murgtalstraße. Das Ausbaugebiet 4 in den Ortsteilen Mättle und Lehen ist nahezu fertig gestellt. Es fehlt aber noch der Ortsteil Weg.

Im Teilausbaugebiet 5 Rütte, Prestenberg, Höfle und Hintertodtmoos wurde mit den Arbeiten begonnen. Der Hauptverband wurde auch hier im Zuge des Backbone wenn möglich mit verlegt, um später die Straßen nicht noch einmal aufreißen zu müssen. Die Hausanschlüsse folgen 2021.

Die für das Ortsnetz zuständige Firma ist bereits in der Winterpause, erledigt aber noch anstehende Restarbeiten. Die Verlegung des Backbone dürfte nach Auskunft von Kämmerer Uwe Bonow auf der Gemarkung Todtmoos noch im November abgeschlossen werden. Wenn das Signal des Backbone in Todtmoos angekommen ist, werden die ersten Anschlüsse in Betrieb gehen können, so Bonow auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Fertigstellung des kompletten, weitläufigen Ortsnetzes ist für Ende 2021 vorgesehen. Seitens der Todtmooser Hauhalte herrscht eine relativ große Nachfrage für den Anschluss an das schnelle Internet. Nach aktuellem Stand haben von 682 möglichen Hausanschlüssen 526 einen Anschlussvertrag abgeschlossen. Das entspricht einer Quote von 77,13 Prozent.