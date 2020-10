von Andreas Böhm

Der beliebte und gut frequentierte Wanderweg erfüllt alle Kriterien, die für dies Zertifizierung als Premiumwanderweg notwendig sind. Diese Kriterien werden regelmäßig vom Deutschen Wanderinstitut überprüft und bewertet.

Das Niveau der Tour, die nach einem Punktesystem bewertet wird, konnte bei der aktuellen Prüfung sogar noch gesteigert werden. Dem Prüfbericht zufolge befindet sich der Weg „weitgehend unverändert in ordentlichem, gut gepflegten Zustand. Die Markierungen sind mit Sachverstand und nutzerfreundlich angebracht“. Die Wegepaten und Mitglieder der Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins sorgen ehrenamtlich für eine dauerhafte, gute Begehbarkeit des Wanderweges.

Schwarzwälder Genießerpfad

Der Lebküchlerweg reiht sich ein in die Riege der so genannten Schwarzwälder Genießerpfade. Auf der Tour sollen Erlebnisse in faszinierender Landschaft mit kulinarischen Genüssen verknüpft werden.

Der knapp 13 Kilometer lange Premiumwanderweg startet beim Parkplatz des Todtmooser Freibades AquaTreff. Er führt zunächst durch die romantische Rabenschlucht durch den Mischwald des Kirchberges, vorbei am Schwarzen Felsen bis zur Rudolf Jordan Hütte. Über Wiesenwege führt der Pfad hoch hinauf in den Ortsteil Lehen. Entlang des Weidberges geht es zum Hochkopfhaus, wo eine Möglichkeit zur Einkehr besteht. Über den aussichtsreichen Panoramaweg am Waldrand des Todtmooser Hausberges Hochkopf wird Richtung Prestenberg gewandert. Himmelsliegen unter einer uralten Weidbuche laden zum Verweilen ein.

Über den Liebfrauenbrunnen wird der hoch über dem Weiler Rütte erbauten „Rütte-Pavillon“ erreicht. Hier genießt der Wanderer einen phantastischen Blick in das obere Wehratal. Über Stege und Brücken führt der Wanderweg vorbei am Wasserfall in Hintertodtmoos. Eine weitere Einkehrmöglichkeit bietet das Hotel Restaurant „Rößle“ in Strick. Von hier aus ist es nur ein kurzer Abstieg zum Ausgangspunkt der Wanderung. Der Name des Wanderweges leitet sich vom Original Todtmooser Lebkuchen her; einem beliebten Mitbringsel der Wallfahrer. Die Todtmooser selbst werden landläufig als Lebküchler bezeichnet. Ein neuer Flyer mit allen Informationen zum Lebküchlerweg ist in der Touristinformation in der Wehratalhalle Todtmoos erhältlich.